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AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ

Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.

Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.

Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.

Ametist Taşı Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.

Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır. Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.

Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.

Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.

Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.

Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.

Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.