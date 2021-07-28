kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Ürün Açıklaması;

Ürün 925 Ayar Gümüş tür. Tamamen El İşçiliği olup, Kaplumbağa Kabuğunun üzerine Sedef Kakma olarak yapılmıştır.

Ürün Sertifikalı ve Faturalıdır. Osmanlı Pazar Güvencesi ile Sizlerle. Sınırlı Sayıda Üretilmiş Olup, Özel Sipariş Kabul Edilmektedir.Sipariş vereceğiniz ürün sizin için özel üretileceğinden bekleme süresi yaklaşık 10-12 gün arasındadır.

Tamamen el işçiliği olduğundan , dünyada bir EŞİ DAHA OLMAYACAKTIR . Bu yüzden vazgeçilmez bir armağan arıyorsanız, bu ürün tam size göre diyebiliriz. İyi Günlerde Kullanmanız Dileğiyle...

Kaplumbağa Kabuğu Nedir;

Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.

Mukavemetleri çok yüksektir.

On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme

Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan

Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa

Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır.

Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen

kaplumbağa türünden elde edilir.

Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:

1- Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı

gibi durması

2- Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması

3- Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat

gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.