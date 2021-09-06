 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Krizopras Doğal Taşlı Unisex Bileklik

Ürün Kodu : OSM1193
Öne Çıkan Bilgiler
Krizopras Doğal Taşlı Unisex Bileklik Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.689,00 TL
Havale Fiyatı : 1.604,55 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1193
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Krizopras Taşı
Ağırlık:9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Krizopras Taşı

Krizopras Taşı, sakinleştirici ve iyileştirici özelliği yüksek olması ile bilinen doğal taşlar arasında yerini alır. Akik ve İnci taşı kadar günümüzde henüz yaygınlaşmaya başlamış olmasa da etkileri ve şık duruşu ile en az diğer doğal taşlar kadar şık ve faydalı bir doğal taştır. Bu özellikleri doğrultusunda hem kadın hem erkekler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Parlak bir görünüme sahip olması, etki alanının geniş ve etki günün yüksek olması sayesinde gücü ve dengeleyici etkisi ile kullanıldığı, takı, aksesuar ve süs eşyaları gibi tüm ürünlerde de kullanıcılarına etkisini kısa sürede gösterir. Siz de kategorimizi inceleyerek bu şık ve kusursuz tasarımları hemen inceleyebilirsiniz.

Krizopras Taşı Faydaları

Ruha iyimserlik ve neşe verdiği bilinen krizopras taşı, tüm iyi duyguları insan psikolojisine empoze eden bir doğal taştır. Çakraları düzenleyip geliştirdiği için insan ruhundaki sinirli olma halini kısa sürede ortadan kaldırır. Psikolojik sorunlardan dolayı cinsel hayatından sorun yaşayan kişilerin cinsel yaşamındaki sorunlarını atlatmasına doğrudan yardımcı olur.

Genel olarak tüm ruhsal sorunlara iyi gelen ve son zamanlarda fazlasıyla rağbet görmeye başlayan krizopras taşı ile özel olarak tasarlanarak tamamen doğal taş ile üretilmiş ürünleri kategorimiz içerisinde bulabilirsiniz. Bu modeller hem kendiniz hem de değer verdikleriniz için en özel ve en sağlıklı hediye alternatiflerinin başında geliyor. Sizler de hemen kategorimize göz atabilirsiniz.

Ürün Etiketleri
krizopras taşı
doğaltaş bileklik
erkek bileklik
bileklik
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.