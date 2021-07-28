LAPİS LAZULİ TAŞININ FAYDALARI

• Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.

• Tansiyonu düzenler.

• Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.

• Uykusuzluğa karşı kullanılır.

• Korkuları ortadan kaldırır.

• Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.

• Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.

ZÜMRÜT TAŞININ ÖZELLİKLERİ VE VÜCUDA YARARLARI



Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan Zümrütler mitlerin ve efsanelerin taşıdır. Geçmişte Şeytanın Cennet'ten kovulurken alnından düşen taşın ve Kutsal Kader'deki taşın da Zümrüt olduğu söylenir.

Renginin yeşil olması nedeniyle bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı. Bağışıklık sistemi,sinir sistemi, kalp, ciğer ve böbreği kuvvetlendirdiği bilinir.Beden-ruh-zihin için tonik vazifesi görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır unsurlarını içerir. Zümrüt'e kimi yerlerde "Koşulsuz Aşk Taşı" da denmektedir. Sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi armağan olarak görülür. Bazı İslam ülkelerinde Zümrüt'ün var olan koruyucu tılsım gücünü bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildiğine de rastlanmıştır. Koç, boğa ve ikizler burçlarının taşıdır.

Yararları