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|Stok Kodu:
|KG0571
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Orjinal LAPİS LAZULİ ve ZÜMRÜT Taşı
|Ağırlık:
|11,0gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
LAPİS LAZULİ TAŞININ FAYDALARI
ZÜMRÜT TAŞININ ÖZELLİKLERİ VE VÜCUDA YARARLARI
Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan Zümrütler mitlerin ve efsanelerin taşıdır. Geçmişte Şeytanın Cennet'ten kovulurken alnından düşen taşın ve Kutsal Kader'deki taşın da Zümrüt olduğu söylenir.