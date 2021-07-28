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|Stok Kodu:
|KG0573
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Orjinal Larimar Taşı
|Ağırlık:
|11,0gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Larimar Taşının Faydaları Nelerdir?
Boğaz çakrasına etki etmesi sebebiyle konuşma, iletişim alanlarına pozitif etki eder. Pirit taşı gibi Solunum yolları hastalıklarının tedavisini destekler.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bunu Timus bezini çalıştırarak sağlar. Hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardım eder.
Hipofiz bezine etki ederek büyüme hormonunun kontrollü şekilde salgılanmasını sağlar.
Tiroit hormonlarını dengeler ve daha fonksiyonel hale gelmesini sağlar.
Taşıyan kişiye şans getirir ve kişi huzur bulur.
Meditasyon sırsında kullanılması fayda sağlar. Duygusal sınırları kaldırır. Çözülmeyen sorunlar için sabır verir.