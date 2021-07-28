Larimar Taşının Faydaları Nelerdir?



Boğaz çakrasına etki etmesi sebebiyle konuşma, iletişim alanlarına pozitif etki eder. Pirit taşı gibi Solunum yolları hastalıklarının tedavisini destekler.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bunu Timus bezini çalıştırarak sağlar. Hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardım eder.

Hipofiz bezine etki ederek büyüme hormonunun kontrollü şekilde salgılanmasını sağlar.

Tiroit hormonlarını dengeler ve daha fonksiyonel hale gelmesini sağlar.

Taşıyan kişiye şans getirir ve kişi huzur bulur.

Meditasyon sırsında kullanılması fayda sağlar. Duygusal sınırları kaldırır. Çözülmeyen sorunlar için sabır verir.