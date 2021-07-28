Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyalsal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyalsal Formülü : SiO2
Uyumlu Olduğu Unsur : Ateş
Uyumlu Olduğu Şakra : Karın, kalp, alın, taç
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık
Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güc
Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır. Rengi Uçuk pembeden gül kırmızısına doğru değişir. Aşk taşı olarak ünlenmiştir.
Beden hücrelerini yeniler, bu suretle hem hastalıkları tedavi eder, hemde bedeni dinçleştirir. İç barışı ve uyumu sağlar. Böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi organların sistemlerini sağlıklı tutar. Yaraları, anjini, astımı ve görme bozukluklarını iyileştirir. Radyasyonun kötü etkilerinden korur. Depresyon halini ortadan kaldırır ya da en az seviyeye indirir. Kişinin kendisinden hoşnut olmasını ve kendine değer vermesini sağlar. Özgüven duygusu verir. hayatı sevmenizi sağlar.