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Limon Kuvars Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : KG0947
Öne Çıkan Bilgiler
Limon Kuvars Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye.  Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
4.079,00 TL
Havale Fiyatı : 3.875,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: KG0947
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Limon Kuvars
Ağırlık: Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyalsal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyalsal Formülü : SiO2
Uyumlu Olduğu Unsur : Ateş
Uyumlu Olduğu Şakra : Karın, kalp, alın, taç
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık
Rengi : Renksiz, beyaz, Limon Kuvars
Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güc
Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır. Rengi Uçuk pembeden gül kırmızısına doğru değişir. Aşk taşı olarak ünlenmiştir.
Beden hücrelerini yeniler, bu suretle hem hastalıkları tedavi eder, hemde bedeni dinçleştirir. İç barışı ve uyumu sağlar. Böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi organların sistemlerini sağlıklı tutar. Yaraları, anjini, astımı ve görme bozukluklarını iyileştirir. Radyasyonun kötü etkilerinden korur. Depresyon halini ortadan kaldırır ya da en az seviyeye indirir. Kişinin kendisinden hoşnut olmasını ve kendine değer vermesini sağlar. Özgüven duygusu verir. hayatı sevmenizi sağlar.
Ürün Etiketleri
doğal taş
925 Ayar gümüş
doğaltaşlı kolye
limon kuvars doğal taşı
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