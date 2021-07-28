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|Stok Kodu:
|KG0935
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Mavi Topaz
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
TOPAZ
Mısırlılar ve Romalılar güçlü bir koruma kalkanı olarak topaz taşını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Topaz Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Bereket Taşı, Aşk Taşı, Brezilya Yakutu
Sertliği : 8
Özgül Ağırlığı : 3.5 ve 3.6
Yapısal Görünümü : Kristal
Kimyasal Formülü : Al2SiO4(OH,F)2
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Başak, İkizler, Oğlak, Yay, Yengeç
Rengi : En çok şeffaf buna bağlı olarak Beyaz, gri, yeşil, mavi, pembe, kırmızı, sarı.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Rusya, Çin, Almanya, Brezilya, Japonya, Sri Lanka, Amerika, Nijerya, Pakistan ve Burma
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA