TOPAZ

Mısırlılar ve Romalılar güçlü bir koruma kalkanı olarak topaz taşını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Topaz Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Bereket Taşı, Aşk Taşı, Brezilya Yakutu

Sertliği : 8

Özgül Ağırlığı : 3.5 ve 3.6

Yapısal Görünümü : Kristal

Kimyasal Formülü : Al2SiO4(OH,F)2

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Başak, İkizler, Oğlak, Yay, Yengeç

Rengi : En çok şeffaf buna bağlı olarak Beyaz, gri, yeşil, mavi, pembe, kırmızı, sarı.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Rusya, Çin, Almanya, Brezilya, Japonya, Sri Lanka, Amerika, Nijerya, Pakistan ve Burma