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TOPAZ TAŞ

beyaz,gri,mavi, sarı topaz, turuncu, kahverengi, kırmızı yada renksiz olabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topazı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topazlara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır. Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan , özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır. Pek çok rengi mevcuttur. Bunu en çok etkileyen şey ise çıkartıldığı bölgedir. Başlıca renkleriolabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topazı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topazlara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır. Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan Topaz , özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır.

Özellikle sarı topaz ve turuncu topaz en değerli çeşitleridir.

Mavi topaz ise en yaygın kullanılan topaz çeşididir.

Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.

Bugün dünya yüzünde en değerli Topaz’ların çıkarıldığı ülke Brezilya’dır.

Topaz kristalleri genelde dörtgen şeklinde olup, elmasla aynı ağırlığa sahip yegane doğal değerli bir taştır. Şeffaf Topaz kimi zaman elmastan ayırt edilemez.

Topaz’ın bilinen faydaları;

Genel olarak önemli bir bedensel ve ruhsal iyileştiricidir. Özellikle saydam Topaz, ruhsal gelişim sağlar.

Göz hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

Zihin açıklığı verir, muhakeme gücünü artırır, birdenbire ortaya çıkan tehlikeli veya zor durumlarda, kişiye bu durumla başa çıkabilecek akıl, sezgi gücü ve cesareti verir.

Zalimlerin zulmünden, kötü karakterli kişilerin kötülüğünden koruduğuna inanılır.

Zekâ ve yetenekleri geliştirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz hastalıkları ve salgın hastalıklara iyi gelir.

Sertlik Derecesi : 8

Burçlar :

Boğa,

İkizler,

Aslan,

Terazi,

Yay