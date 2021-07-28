Stok Kodu: DUA235 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Yeşil Akik Ağırlık: gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Mülk suresi 1. ayet Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Görseldeki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

“Ve hüve ‘ala külli şey'in Kadir" / Ve O (Allah) her şeye Kâdirdir (Gücü ve Kudreti herşeye yeten, her olay takdiri neticesinde vuku‘ bulandır.)

“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular ki:

“Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir) sözüdür.” [Muvatta, Kur’ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da’avât 133, (3579)]

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur. Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.

Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir. Gerçekleri fark etmeyi sağlar.

Gerçekleri fark etmeyi sağlar. Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.

Stres ve gerginliği ortadan kaldırır. Cesaretin artmasını sağlar.

Cesaretin artmasını sağlar. Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur. Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.

Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar. Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.

Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar. Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir. Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar. Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.

Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir. Özgüveni artırır.

Mavi Dantel akik;

Sakinleştirir, canlılık sağlar.

Sakinleştirir, canlılık sağlar. Hoşgörülü olmayı sağlar.

Hoşgörülü olmayı sağlar. Enerjiyi boşaltır.

Enerjiyi boşaltır. Huzur ve mutluluk hissi verir.

Huzur ve mutluluk hissi verir. Stresi giderir.

Stresi giderir. Zehirlenme (özellikle yılan) ve ateş düşürmede kullanılabilir.

Zehirlenme (özellikle yılan) ve ateş düşürmede kullanılabilir. Düşmanlıkları azaltır.

Düşmanlıkları azaltır. Çocukları korur.

Çocukları korur. Fırtına ve yıldırımı önlediğine inanılır.

Fırtına ve yıldırımı önlediğine inanılır. Pankreas ve dolaşım sistemi tedavisinde kullanılır.

Dantel akik;

Mutluluk taşı olarakta adlandırılır. İç huzur ve olgunluk sağlar.

Mutluluk taşı olarakta adlandırılır. İç huzur ve olgunluk sağlar. Koruyucu özelliğe sahiptir.

Koruyucu özelliğe sahiptir. Öz güveni artırır.

Öz güveni artırır. Zihinsel denge sağlayarak kolay karar vermeyi sağlar.

Zihinsel denge sağlayarak kolay karar vermeyi sağlar. Konsantrasyonu artırır.

Konsantrasyonu artırır. Duygusal anlamda korur ve nazarı önler.

Dendirite Akik;

Yaratıcılığı artırır.

Yaratıcılığı artırır. Refah sağlar.

Refah sağlar. Zenginlik ve bolluk taşıdır.

Zenginlik ve bolluk taşıdır. Duyguları dengeler.

Diğer akiklere benzerliğinden dolayı akik olarak kabul görmüştür.

Göz Akik;

Nazarı önlemek için kullanılır.

Nazarı önlemek için kullanılır. Hassas ve yalnız insanların kullanması tavsiye edilir.

Hassas ve yalnız insanların kullanması tavsiye edilir. Kendinizi iyi hissetmek için kullanabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissetmek için kullanabilirsiniz. Korunmanıza yardımcı olur.

Yangın Akik;

Gücende olmayı ve emniyet içinde hissetmeyi sağlar.

Gücende olmayı ve emniyet içinde hissetmeyi sağlar. Yangın akik mutlak mükemmelliği temsil eder.

Yangın akik mutlak mükemmelliği temsil eder. Manevi metanet taşıdır.

Manevi metanet taşıdır. Sorunları çözmede, doğru karar vermede faydalıdır.

Sorunları çözmede, doğru karar vermede faydalıdır. Bağımlılıklardan kurtulmayı ve ihtiraslardan sıyrılmayı sağlar.

Bağımlılıklardan kurtulmayı ve ihtiraslardan sıyrılmayı sağlar. Mide, sinir, endokrin sistemi için kullanılır.

Mide, sinir, endokrin sistemi için kullanılır. Ateş düşürülmesinde ve göz sağlığı için önerilir.

Yılan Akik;

İç barışı artırır.

İç barışı artırır. Yaşama sevincini artırır.

Yaşama sevincini artırır. Neşeyi artırır.Endişeleri azaltır.

Neşeyi artırır.Endişeleri azaltır. Kendinize saygı duymanızı ve farkındalığınızı artırmanızı sağlar. Kendinizi kabullenmenize yardımcı olur.

Kendinize saygı duymanızı ve farkındalığınızı artırmanızı sağlar. Kendinizi kabullenmenize yardımcı olur. Mide, duyma bozuklukları tedavisinde kullanılır.

Mide, duyma bozuklukları tedavisinde kullanılır. Kırışıklıkları azaltır cildin yaşlanmasını geciktirir.

Ağaç Akik;

Bolluk ve bereketi artırır.

Bolluk ve bereketi artırır. Huzurlu bir ortam oluşturur.

Huzurlu bir ortam oluşturur. Ruhsal bağlantınızı geliştirir.

Ruhsal bağlantınızı geliştirir. Kan damarları, sinirler, iskelet sistemi üzerindeki bozuklukları düzeltmek için kullanılır.

Salyangoz Akik;

İç istikrarı sağlar.

İç istikrarı sağlar. Tehlikelere karşı korur.

Tehlikelere karşı korur. Korkuyu azaltır.

Korkuyu azaltır. Yorgunluğu ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Yorgunluğu ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Negatif enerjiyi ortadan kaldırır.

Negatif enerjiyi ortadan kaldırır. Kalpte hissedilen acıların üstesinden gelmeyi sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA