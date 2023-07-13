



Stok Kodu: OSM1762 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Oniks Taşı Ağırlık: 8,9 (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır.

Oniks Taşı

Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.

Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.



Oniks Taşı Özellikleri

Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.

Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.

Siyah oniks taşı, doğal bir taş olarak çeşitli faydalar sunabilir. İşte bazı yaygın olarak bilinen faydaları:



Zihinsel ve duygusal denge: Siyah oniks taşı, zihinsel ve duygusal denge sağlamaya yardımcı olabilir. Stresi azaltma, endişe ve korkuları hafifletme, zihni sakinleştirme ve iç huzuru teşvik etme özelliklerine sahip olabilir.



Güç ve dayanıklılık: Siyah oniks taşı, kişisel gücü artırmaya ve dayanıklılığı desteklemeye yardımcı olabilir. Motivasyonu yükseltme, zorluklarla başa çıkma yeteneğini geliştirme ve cesareti teşvik etme potansiyeline sahip olabilir.



Negatif enerjiye karşı koruma: Siyah oniks taşı, negatif enerjilere karşı koruma sağlama özelliğiyle bilinir. Çevresel stres, elektromanyetik kirlilik veya negatif etkileri absorbe etme konusunda yardımcı olabilir.



Zihinsel netlik ve odaklanma: Siyah oniks taşı, zihinsel netlik, konsantrasyon ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olabilir. Zihinsel yorgunluk, dağınıklık veya karmaşık düşüncelerle başa çıkma konusunda destekleyici olabilir.



Özgüven ve kararlılık: Siyah oniks taşı, özgüveni artırma ve kararlılık sağlama konusunda yardımcı olabilir. Kendine güveni geliştirme, cesur adımlar atmaya teşvik etme ve kişisel potansiyeli ortaya çıkarma potansiyeline sahip olabilir.



Yine belirtmek gerekir ki, bu faydalar esoterik veya metafizik inançlar ve deneyimler üzerine dayanmaktadır. Taşların etkileri kişiden kişiye değişebilir ve bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Siyah oniks taşı ile ilgileniyorsanız, taşı kullanmadan önce kendinizi bu konuda iyi bir şekilde bilgilendirmeniz ve güvenilir bir kaynaktan edinmeniz önemlidir.