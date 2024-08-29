Stok Kodu: OSM1819 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 14,3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Doğanın Şıklığı ve Enerjisi

Yemen akik taşının eşsiz enerjisi ve 925 ayar saf gümüşün zarafetiyle üretilen bu yüzük, hem estetik hem de manevi bir değere sahiptir. Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan bu özel tasarım, doğal taş sevenler için benzersiz bir seçimdir.

Ürün Özellikleri:

Yemen Akik Taşı:

Yemen akik taşı, güçlü enerjisi ve doğal güzelliğiyle tanınır. Koyu kırmızı, kahverengi tonları ve eşsiz dokusuyla göz alıcı bir tasarım sunar.

925 Ayar Gümüş:

Yüzük, saf gümüşten üretilmiştir. Dayanıklılığı ve parlaklığıyla akik taşının doğal güzelliğini tamamlar.

El İşçiliği:

Usta zanaatkarlarımız tarafından el işçiliğiyle özenle hazırlanmıştır. Her detay, titizlikle işlenerek eşsiz bir tasarım ortaya çıkarılmıştır.

Erkekler ve Kadınlar İçin:

Şıklığı ve sade tasarımıyla hem erkekler hem de kadınlar için ideal bir aksesuardır.

Yemen Akik Taşının Faydaları:

Stresin azalmasına ve ruhsal dengeye yardımcı olur.

Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır.

Cesaret ve özgüveni artırır.

Manevi anlamda pozitif enerjiyi güçlendirir.

Kullanım Alanları:

Günlük kombinlerinizi tamamlayan şık bir aksesuardır.

Özel günlerde anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.

Manevi değeri yüksek olan bu yüzük, hem stilinizi tamamlar hem de enerjinizi artırır.

Bakım Talimatları: