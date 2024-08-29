 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Orijinal Yemen Akik Taşı Kalem İşlemeli 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1819
Öne Çıkan Bilgiler
"Yemen akik taşlı 925 ayar gümüş yüzük. El işçiliğiyle üretilen bu özel yüzük, doğal taşın enerjisi ve gümüşün zarafetini bir araya getiriyor. Hemen satın alın!"
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
4.088,00 TL
Havale Fiyatı : 3.883,60 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1819
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18*25 mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:14,3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Doğanın Şıklığı ve Enerjisi

Yemen akik taşının eşsiz enerjisi ve 925 ayar saf gümüşün zarafetiyle üretilen bu yüzük, hem estetik hem de manevi bir değere sahiptir. Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan bu özel tasarım, doğal taş sevenler için benzersiz bir seçimdir.

Ürün Özellikleri:

  • Yemen Akik Taşı:
    Yemen akik taşı, güçlü enerjisi ve doğal güzelliğiyle tanınır. Koyu kırmızı, kahverengi tonları ve eşsiz dokusuyla göz alıcı bir tasarım sunar.

  • 925 Ayar Gümüş:
    Yüzük, saf gümüşten üretilmiştir. Dayanıklılığı ve parlaklığıyla akik taşının doğal güzelliğini tamamlar.

  • El İşçiliği:
    Usta zanaatkarlarımız tarafından el işçiliğiyle özenle hazırlanmıştır. Her detay, titizlikle işlenerek eşsiz bir tasarım ortaya çıkarılmıştır.

  • Erkekler ve Kadınlar İçin:
    Şıklığı ve sade tasarımıyla hem erkekler hem de kadınlar için ideal bir aksesuardır.

Yemen Akik Taşının Faydaları:

  • Stresin azalmasına ve ruhsal dengeye yardımcı olur.
  • Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır.
  • Cesaret ve özgüveni artırır.
  • Manevi anlamda pozitif enerjiyi güçlendirir.

Kullanım Alanları:

  • Günlük kombinlerinizi tamamlayan şık bir aksesuardır.
  • Özel günlerde anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.
  • Manevi değeri yüksek olan bu yüzük, hem stilinizi tamamlar hem de enerjinizi artırır.

Bakım Talimatları:

  • Gümüş yüzüğünüzü düzenli olarak gümüş temizleme beziyle silerek parlaklığını koruyun.
  • Kimyasal maddelerle ve suyla uzun süreli temastan kaçının.
  • Akik taşının doğal dokusunu korumak için yüzüğü darbelere karşı koruyun.
Ürün Etiketleri
erkek yüzük
erkek yüzük gümüş
el işi yüzük
925 ayar gümüş yüzük
gümüş yüzük erkek
doğal taşlı yüzükler
doğal taşlı yüzük
el işçiliği yüzükler
yemen akik taşı yüzük
el işçiliği yüzük
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.