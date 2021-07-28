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Orjinal 4 Firuze Taşlı 925 Ayar Bayan Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : KG0512
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal FİRUZE yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. OsmanlıPazar Müşterileri ister Kredi Kartı ile isterse Kapıda Ödeme alabilir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.548,00 TL
Havale Fiyatı : 4.320,60 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0512
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Firuze Taşı
Ağırlık:13,60gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Görseldeki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir. 

bedeni (fiziki ve psikolojik olarak…) güçlendirip, genç kalmayı ve zinde olmayı sağlar . 
Cinsel sorunlar için tedavi edici pozitif enerji yayar. Taşıyana cazibe verirken, cazibenin nazara dönüşmesini engeller.
Geleceği görme yeteneği verdiği için kolay ve pratik kazanç elde etmeyi sağlar. İş adamlarının en çok tercih ettiği taşlardan birisidir.
Para taşı olarak da bilinir.
Değerli ve pahalı bir taştır.
Bu nedenle piyasada sahte ve taklitleri aynı isim altında satılır.
Sıkıştırılmış firuze sıkça satılır.
Gerçeğine göre daha koyu mavidir var gerçeğinde görülen doğal damarlar bunda görülmez daha homojen bir dağılım gösterir.
Gerçek firuze maviyle yeşil arası bir renge sahiptir.
En değerlileri gök mavisi ve iç damarsız olanıdır.
 
Firuze taşının Kimyasal Özellikleri:
Sertlik Derecesi : 5 - 6
Kimyasal Yapısı : CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O
Özgül Ağırlığı : 2,6 - 2,8
Burçlar : Boğa, Yay
Çakralar : Boğaz Firuze
  • Sindirim sorunları için; kemer tokası, bileklik ya da yüzük olarak kullanılabilir.
  • Tansiyonu düzenler ve kalp hastalıklarına iyi gelir.
  • Metafiziksel ve psikolojik etkileri Nazara karşı etkilidir.
  • Cinsel cazibeyi ve kadınlık özelliklerini artırır.
  • Kaygıyı teskin eder.
  • Kederli insanların kederlerini gidermede, ya da bir olayın şokunu yaşayan kişileri o halden kurtarmada faydalıdır.
  • Onlara, bu durumdaki kişilerin ihtiyacı olan huzur duygusunu verir.
  • Kendisini taşıyan kişilerin iyileştirici güçlerini artırır ve bilgeliklerini artırmalarına yardımcı olur.
  • Takı olarak, hergün kullanılabilecek bir taştır.
  • Özellikle gümüş içine gömüldüğünde etkisi artar ve dengeyi sağlar.
Ürün Etiketleri
firuze taşı yüzükler
firuze taşı bileklik
firuze taşı ile ilgili hadisler
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