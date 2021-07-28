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|Stok Kodu:
|KG0666
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Kullanılan TAŞ:
|Orjinal Blue Topaz Taşı
|Ağırlık:
|12,10 gr
|Garanti:
|VAR - Görselde ki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|Ürünler Özel KOLYE kutusu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLIPAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. YURTİÇİ Kargo İle Ücretsiz Kargo.
|Özellikler:
TOPAZTopaz sarı, kırmızı, pembe, mavi veya kahverenginin çeşitli tonlarında doğada bulunabilen, ısıya dayanıklılığı oldukça yüksek bir mineraldir. Topaz özellikle güneş ışığına maruz kaldığında renk değişimi yaşayabilir. Bu sebeple de eski çağlarda ortamın enerjisini hissedebildiğine inanılmış, konuşan taş olarak anılmıştır. Mısır hanedanlığı döneminde yaygın olarak kullanılan Sarı renkli Topaz baş tanrıları RA’ nın simgesi sayılırdı. Romalılar devrinde ise yine Topaz’ ın göz alıcı Sarı rengi onu Güneş tanrısı ile bütünleştirmiştir. Eski Ahit’te de bahsi geçen Topaz 12 farklı İsrail kabilesinin üzerine adının yazılacağı kutsal şehre açılan kapılardan birinin üzerindeki taştır.
|Özellikler 2 :
TOPAZ TAŞ
Pek çok rengi mevcuttur. Bunu en çok etkileyen şey ise çıkartıldığı bölgedir. Başlıca renkleri beyaz,gri,mavi, sarı topaz, turuncu, kahverengi, kırmızı yada renksiz olabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topazı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topazlara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır. Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan Topaz, özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır.
Topaz kristalleri genelde dörtgen şeklinde olup, elmasla aynı ağırlığa sahip yegane doğal değerli bir taştır. Şeffaf Topaz kimi zaman elmastan ayırt edilemez.
Topaz’ın bilinen faydaları;
Sertlik Derecesi : 8
Burçlar :
Çakralar : Kök, Güneş sinirağı, Boğaz, Taç