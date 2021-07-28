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Orjinal Blue Topaz Taşlı Bayan 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : KG0560
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal Blue Topaz Taşlı Bayan 925 Ayar Gümüş Yüzük Bu ürünü ister kredi kartı ile isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz. Ürünümüz faturalı ve sertifikası ile gönderilir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.544,00 TL
Havale Fiyatı : 3.366,80 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0560
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Mavi Topaz Taşlı
Ağırlık:6,20 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Mavi Topaz çeşitli renklerde bulunur. Şeffaf ya da yarı şeffaf olabilir. En çok beğenilen ve yaygın kullanılanı blue topaz (mavi topaz)’dır. En güçlü ve kudretli taşlardan biri olarak bilinen topaz taşı birçok hastalığa iyi gelmektedir.
Bu yüzden topaz taşı çok değerli taşlardan biri konumuna gelmiştir. Topaz taşının, manevi anlamda bolluğu yani bereketi çağıracağına inanılır. Topaz, genellikle “Bereket Taşı” olarak da bilinir. Yaygın inanışa göre; göz hastalıklarına, salgınlara ve veba hastalıklarına, korku yenmeye iyi gelir.
Ahlaksızlıktan korur.
Aşıkların arasındaki sürtüşmeleri giderir.
Kişinin sanatsal yönlerini açığa çıkarır, zihni sakinleştirir, bedeni gevşetir. Topaz, aslan, başak, ikizler, oğlak, yay ve yengeç burcunun enerji taşıdır. Ortaçağ’da nazardan korunmak için altın bileziğe takılmış olarak sol kolda taşınırdı. “Aşk Taşı” da denilen topazın, iki aşık arasına girebilecek bir soğukluktan koruduğuna da inanılır.
Günümüzde topaz, pırlantalı mücevherler, altın ya da gümüş takılarda sıkça kullanılmaktadır. Mavi, pembe ve smoky topazlar daha fazla tercih edilmektedir. Mavinin tonlarında ise swiss blue topaz; sky ve london blue topazlara göre daha fazla tercih edilmektedir.
Ürün Etiketleri
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