KUVARS

Birden fazla türü ve rengi bulunmaktadır. Adı yunanca "krustallas” kelimesinden gelmektedir. Ortaçağdan itibaren geleceği tahmin etmek için kristal toplar kullanılmıştır. Tarihsel bakımdan ise kara büyüye karşı kullanılmış enerjisi yüksek bir taştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.