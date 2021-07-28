AKUAMARİN (AQUAMARINE) TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Akuamarin Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Gök Zümrüt de denilen Aquamarine, soluk mavi-yeşil renkli bir taş olmasından dolayı, Sakin Taş olarak da bilinir. Her ne kadar Sakin Taş denilse de, Cesaret taşı olarak adlandırılır ve onu taşıyana ya da takana özellikle ölüm karşısında cesaret verdiği söylenir. Bu taşı renginden dolayı, özellikle denizciler tılsım diye kullanırlar. Renginden dolayı kahinler tarafından geleceği görmek için de kullanıldığından Kahin Taşı olarak da anılır.
Akıl almaz renklerde bulunabilen Aquamarine, mücevheratta kullanılır. Ona muhteşem mavi rengi verebilmek için dört yüz derecede ısıtılması gerekir. Bu güzel taşın en çarpıcı örnekleri Brezilya'dan çıkar. Aquamarinin sinirleri yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra düşüncenin berraklaşması ve yaratıcı gücün ortaya çıkmasında da büyük rolü vardır. Böbrek, karaciğer, dalak ve tiroid bezlerini kuvvetlendirir, vücudu temizler. Astrolojik olarak koç, ikizler, akrep, kova ve balık burçlarının taşlarındandır.
- Gereksiz düşüncelerden arınmak ve bir noktaya odaklanmak için yararlıdır.
- Hafızayı güçlendirir, berrak bellek oluşturur, mantıklı ve dengeli düşünme sağlar.
- Eski zamanlarda, deniz yolculuklarında kazadan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılırdı.
- Cesaretinizin kırıldığı, emeklerinizin boşa gittiğini hissettiğiniz anlarda, sizi yüreklendirir ve güveninizi tazeler.
- Negatif enerjilere karşı kalkan görevi yapar.
- Bereket ve uğur sembolüdür.
- Solunum sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, akciğerler için şifadır.
- Solunum yolları rahatsızlıklarına, astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.