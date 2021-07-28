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Orjinal Akuamarin Taşlı Dizi Kolye

Ürün Kodu : HDK025
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal Akuamarin Taşlı Dizi Kolye Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
7.287,00 TL
Havale Fiyatı : 6.922,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HDK025
Metaryel:925 Ayar Gümüş Aparat
Boyut:43,40 cm
Kullanılan TAŞ:Doğal Akuamarin Taşı
Ağırlık:22,50 gr(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

AKUAMARİN (AQUAMARINE) TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Akuamarin Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Gök Zümrüt de denilen Aquamarine, soluk mavi-yeşil renkli bir taş olmasından dolayı, Sakin Taş olarak da bilinir. Her ne kadar Sakin Taş denilse de, Cesaret taşı olarak adlandırılır ve onu taşıyana ya da takana özellikle ölüm karşısında cesaret verdiği söylenir. Bu taşı renginden dolayı, özellikle denizciler tılsım diye kullanırlar. Renginden dolayı kahinler tarafından geleceği görmek için de kullanıldığından Kahin Taşı olarak da anılır. 
Akıl almaz renklerde bulunabilen Aquamarine, mücevheratta kullanılır. Ona muhteşem mavi rengi verebilmek için dört yüz derecede ısıtılması gerekir. Bu güzel taşın en çarpıcı örnekleri Brezilya'dan çıkar. Aquamarinin sinirleri yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra düşüncenin berraklaşması ve yaratıcı gücün ortaya çıkmasında da büyük rolü vardır. Böbrek, karaciğer, dalak ve tiroid bezlerini kuvvetlendirir, vücudu temizler. Astrolojik olarak koç, ikizler, akrep, kova ve balık burçlarının taşlarındandır.
  • Gereksiz düşüncelerden arınmak ve bir noktaya odaklanmak için yararlıdır.
  • Hafızayı güçlendirir, berrak bellek oluşturur, mantıklı ve dengeli düşünme sağlar.
  • Eski zamanlarda, deniz yolculuklarında kazadan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılırdı.
  • Cesaretinizin kırıldığı, emeklerinizin boşa gittiğini hissettiğiniz anlarda, sizi yüreklendirir ve güveninizi tazeler. 
  • Negatif enerjilere karşı kalkan görevi yapar.
  • Bereket ve uğur sembolüdür.
  • Solunum sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, akciğerler için şifadır. 
  • Solunum yolları rahatsızlıklarına, astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.
Ürün Etiketleri
doğaltaş kolye
akuamarin taşı
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