Stok Kodu: OSM1716 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Sarı Akik Taşı Ağırlık: 15,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Sarı Akik Taşının Faydaları

Güç ve enerji: Sarı akik taşı, güçlü bir enerji taşı olarak bilinir. Kişinin enerji seviyelerini yükseltebilir ve yaşam enerjisini artırabilir. Zindelik ve canlılık hissi verir.



Özgüven ve cesaret: Sarı akik taşı, özgüveni artırma ve cesaretlendirme konusunda yardımcı olabilir. Kendine güven duygusunu güçlendirebilir ve daha cesur adımlar atmaya teşvik edebilir.



Motivasyon ve hedeflere ulaşma: Bu taş, motivasyonu artırma konusunda etkili olabilir. Yeni hedefler koyma, disiplinli olma ve daha fazla başarı elde etme konusunda yardımcı olabilir.



Zihinsel netlik ve odaklanma: Sarı akik taşı, zihinsel netliği ve odaklanmayı artırabilir. Düşünceleri sakinleştirerek daha berrak bir zihin durumu sağlayabilir ve konsantrasyonu iyileştirebilir.



Pozitif düşünce ve ruh hali: Bu taş, olumlu düşünceyi teşvik edebilir ve negatif düşünceleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Pozitif bir ruh hali ve iyimserlik hissi sağlayabilir.



Denge ve dengeleyici etki: Sarı akik taşı, enerjiyi dengeleme ve topraklama özelliklerine sahiptir. Beden, zihin ve ruh arasında denge sağlamaya yardımcı olabilir. Stresle başa çıkmada yardımcı olabilir ve iç huzuru artırabilir.



Bağışıklık sistemi ve enerji akışı: Sarı akik taşı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir ve vücuttaki enerji akışını düzenleyebilir. Vücudun doğal iyileşme sürecine destek sağlayabilir.

Kalem İşi Yüzükler

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Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler

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