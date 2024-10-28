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Üzeri Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Akik Taşı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1835
Öne Çıkan Bilgiler
Bu eşsiz yüzük, Osmanlı dönemi mezar taşlarından alınan zarif bir motifin el işçiliğiyle gümüş üzerine işlenmesiyle tasarlanmıştır. Geleneksel Osmanlı sanatının estetik çizgilerini taşıyan yüzüğümüz, tarih ve sanatın birleşimini şıklıkla parmağınızda taşımak isteyenler için özel olarak üretilmiştir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.252,00 TL
Havale Fiyatı : 3.089,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1835
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14* 19 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 13,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

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Osmanlı Motifli El İşçiliği Gümüş Yüzük

Bu eşsiz yüzük, Osmanlı dönemi mezar taşlarından alınan zarif bir motifin el işçiliğiyle gümüş üzerine işlenmesiyle tasarlanmıştır. Geleneksel Osmanlı sanatının estetik çizgilerini taşıyan yüzüğümüz, tarih ve sanatın birleşimini şıklıkla parmağınızda taşımak isteyenler için özel olarak üretilmiştir.

Öne Çıkan Özellikler:

Motifin Hikayesi: Yüzükte kullanılan desen, Osmanlı mezar taşlarında bulunan özgün motiflerden ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu motif, Osmanlı’nın zarafet ve ince işçilik geleneğini günümüze taşır.
El İşçiliği: Yüzük tamamen ustalarımızın el işçiliğiyle üretilmiştir. Her bir detay, geleneksel yöntemlerle büyük bir titizlikle işlenmiştir.
Malzeme: 925 ayar saf gümüş kullanılarak üretilmiştir. Gümüşün doğal parlaklığı, yüzüğün tarihi dokusunu mükemmel bir şekilde yansıtır.
Özgün Tasarım: Osmanlı estetiğini modern dokunuşlarla birleştirerek hem günlük kullanım hem de özel günler için ideal bir aksesuar sunar.
Kullanım Alanları:
Bu yüzük, tarih ve sanatseverler için mükemmel bir hediyelik olup, aynı zamanda günlük hayatta veya özel günlerde kullanabileceğiniz şık bir aksesuardır. Osmanlı motifleriyle benzersiz bir stil yaratmak isteyenler için eşsiz bir seçenektir.

Bakım Talimatları:
Gümüş yüzüğünüzün parlaklığını korumak için düzenli olarak gümüş temizleme beziyle silin. Kimyasal maddelerden uzak tutarak uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz.

Not: Bu yüzük, tarihi Osmanlı desenlerinden ilham alınarak sınırlı sayıda üretilmiştir. Siparişinizi hemen vererek bu eşsiz tasarımın sahibi olun!

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