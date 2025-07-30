Selçuklu Çift Başlı Kartal Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

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|Stok Kodu:
|DUA773
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*15 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Çift Başlı Kartal Motifi
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Tarihin ihtişamı ve doğanın enerjisi tek bir yüzükte birleşiyor… Selçuklu Devleti’nin kudretli simgesi olan çift başlı kartal, bu özel tasarımda doğal yeşil akik taşıyla buluşuyor. Hem estetik hem de anlam bakımından zengin bir duruş sergileyen bu yüzük, sadece bir aksesuar değil, kökleri tarihe dayanan güçlü bir kimlik beyanıdır.
Selçuklu kültüründe derin anlamlara sahip olan çift başlı kartal, doğuya ve batıya bakan iki başıyla adaletin ve hâkimiyetin simgesidir. Aynı anda iki yönü görebilen bu efsanevi figür, yönetenin her alana hâkimiyetini, yüksek ferasetini ve koruyucu gücünü temsil eder. Bu nedenle yüzük üzerindeki bu motif, kişinin güçlü iradesini, vizyonunu ve dengeli liderliğini sembolize eder.
Yüzüğün merkezinde yer alan yeşil akik taşı, tarih boyunca huzur, sakinlik ve ruhsal denge arayışında olanların tercih ettiği bir taş olmuştur. Sadece görünüm olarak değil, taşıdığı enerjiyle de öne çıkar:
Stresi azaltır, zihin bulanıklığını giderir
Negatif enerjiden korur, pozitif bir auraya katkı sağlar
Duygusal dengeyi korumaya yardımcı olur
Yeşil tonlarıyla zarif ama bir o kadar da derin bir etki bırakan akik, yüzüğe hem görsel zenginlik hem de şifa niteliği kazandırır.
Bu özel yüzük, usta zanaatkârların ellerinde şekillenen detaylı oyma işlemeleriyle hayat bulmuştur. Gövdesinde kullanılan 925 ayar gümüş, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla kaliteyi garanti ederken; üzerindeki el işçiliği motifler, yüzüğü standart ürünlerin çok ötesine taşır.
Her bir detay, özenle ve geleneksel tekniklerle işlenmiş; sanat ve anlamın mükemmel uyumu yakalanmıştır.
Tarihî sembollere ilgi duyanlar için anlamlı bir koleksiyon parçası
Güçlü bir karakteri simgeleyen ve duruş sergileyen tasarım
Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde anlamlı bir takıya dönüşebilir
Kendine ya da sevdiklerine manevî değeri olan özel bir hediye arayanlar için eşsiz bir seçenek
Bu yüzük, yalnızca bir takı değil; Selçuklu’nun mirasıyla donanmış bir kimlik simgesi, içsel denge ve tarihî bilincin bir araya geldiği özel bir eserdir.
Gücünü tarihinden, anlamını doğadan alan bu yüzük, sadece göze değil, ruha da hitap eder.