 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Selçuklu Çift Başlı Kartal Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA773
Öne Çıkan Bilgiler
Bu yüzük, yalnızca bir takı değil; Selçuklu’nun mirasıyla donanmış bir kimlik simgesi, içsel denge ve tarihî bilincin bir araya geldiği özel bir eserdir.
Gücünü tarihinden, anlamını doğadan alan bu yüzük, sadece göze değil, ruha da hitap eder.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
3.657,00 TL
Havale Fiyatı : 3.474,15 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: DUA773
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*15 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Çift Başlı Kartal Motifi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.


Selçuklu Çift Başlı Kartal Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Tarihin ihtişamı ve doğanın enerjisi tek bir yüzükte birleşiyor… Selçuklu Devleti’nin kudretli simgesi olan çift başlı kartal, bu özel tasarımda doğal yeşil akik taşıyla buluşuyor. Hem estetik hem de anlam bakımından zengin bir duruş sergileyen bu yüzük, sadece bir aksesuar değil, kökleri tarihe dayanan güçlü bir kimlik beyanıdır.

Çift Başlı Kartal: İki Yönlü Kudretin Simgesi

Selçuklu kültüründe derin anlamlara sahip olan çift başlı kartal, doğuya ve batıya bakan iki başıyla adaletin ve hâkimiyetin simgesidir. Aynı anda iki yönü görebilen bu efsanevi figür, yönetenin her alana hâkimiyetini, yüksek ferasetini ve koruyucu gücünü temsil eder. Bu nedenle yüzük üzerindeki bu motif, kişinin güçlü iradesini, vizyonunu ve dengeli liderliğini sembolize eder.

Yeşil Akik Taşı: Doğanın Denge Veren Gücü

Yüzüğün merkezinde yer alan yeşil akik taşı, tarih boyunca huzur, sakinlik ve ruhsal denge arayışında olanların tercih ettiği bir taş olmuştur. Sadece görünüm olarak değil, taşıdığı enerjiyle de öne çıkar:

  • Stresi azaltır, zihin bulanıklığını giderir

  • Negatif enerjiden korur, pozitif bir auraya katkı sağlar

  • Duygusal dengeyi korumaya yardımcı olur

Yeşil tonlarıyla zarif ama bir o kadar da derin bir etki bırakan akik, yüzüğe hem görsel zenginlik hem de şifa niteliği kazandırır.

El İşçiliği ve 925 Ayar Gümüş Kalitesi

Bu özel yüzük, usta zanaatkârların ellerinde şekillenen detaylı oyma işlemeleriyle hayat bulmuştur. Gövdesinde kullanılan 925 ayar gümüş, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla kaliteyi garanti ederken; üzerindeki el işçiliği motifler, yüzüğü standart ürünlerin çok ötesine taşır.
Her bir detay, özenle ve geleneksel tekniklerle işlenmiş; sanat ve anlamın mükemmel uyumu yakalanmıştır.

Neden Bu Yüzüğü Tercih Etmelisiniz?

  • Tarihî sembollere ilgi duyanlar için anlamlı bir koleksiyon parçası

  • Güçlü bir karakteri simgeleyen ve duruş sergileyen tasarım

  • Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde anlamlı bir takıya dönüşebilir

  • Kendine ya da sevdiklerine manevî değeri olan özel bir hediye arayanlar için eşsiz bir seçenek

Bu yüzük, yalnızca bir takı değil; Selçuklu’nun mirasıyla donanmış bir kimlik simgesi, içsel denge ve tarihî bilincin bir araya geldiği özel bir eserdir.
Gücünü tarihinden, anlamını doğadan alan bu yüzük, sadece göze değil, ruha da hitap eder.

Ürün Etiketleri
kuruluş yüzük
kuruluş osman yüzük
Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.