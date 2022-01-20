Stok Kodu: DUA459 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 35 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Şifa Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Vefk tesirli olan dualar ile yapılmakta olan ve şifalı olduğu düşünülen belli ayetlerin ve adların belirli bir oranda yazılarak ya da okunarak işlenmesi kavramını ifade eder. Muska da benzer bir biçimde hazırlanmaktadır ve nazar ilk sırada olmak üzere pek çok şeye karşı kişiler bunu üstünde taşımaktadır.



Ayetlerden oluşan ve Allah’ın adlarından yapılmış olan vefklerin bir başka ifade ile tılsımların ya da tesirli duaların şifalı olduğuna inanılmaktadır. Vefkler, belirli yazım kuralı bulunan ve belli ayetlerin, adların belirli bir oranlar içerisinde yazılarak ya da okunarak işlendiği bir dua yöntemini oluşturur.







Dualı Kolye



Dualı Kolye modelleri el işçiliği ile özel olarak hazırlanmaktadır. Huzur bulacağınız ve manevi olarak kendinizi güçlü hissedeceğiniz dualı kolye modelleri içerisinde tarzınıza uygun olan bir modeli seçebilirsiniz. Zamansız tasarıma sahip olan dualı kolye modelleri ile artık hiç bir zaman modası geçmeyen bir aksesuara sahip olabilirsiniz.



Severek kullanacağınız dualı kolye modelleri hem erkekler hem de kadınlar için şık ve zarif tasarımlara sahiptir. Kendinizi şımartmak için tercih edebileceğiniz dualı kolye modelleri ayrıca sevdikleriniz için de en özel hediyelerden birisi olacak.



Özel anlarınızı taçlandırmak için tercih edebileceğiniz dualı kolye modelleri içerisinde deri ipli veya tamamen gümüş olan tasarımları değerlendirebilirsiniz.



Gümüş Dualı Kolye Modelleri



Gümüş dualı kolye modelleri en zengin model çeşitliliğine sahip olan kolye çeşitlerindendir. Sevgililer günü, anneler günü veya doğum günü için sizler de en özel ve en anlamı hediyeyi sevdiklerinize almak istiyorsanız tercihinizi gümüş dualı kolye modellerinden yana yapabilirsiniz. Özel tasarımlı dualı kolye modelleri ile sevdiklerinizin hep sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.



Gümüş plaka üzerine özel el işçiliği ile hazırlanmış olan dualı kolye modelleri yanı sıra lazer kesimli ve özel dualı kolye modelleri bulunmaktadır. Değeri paha biçilemez olan dualı kolye modelleri ile sizler de göz alıcı bir şıklığa sahip olabilirsiniz.



En Çok Tercih Edilen Dualı Kolye Modelleri



Hem dini hem de geleneksel motifler ile özel olarak tasarlanmış olan el işçiliği ile üretilen dualı kolye modellerini tercih edebilirsiniz. Göz alıcı tasarımları ile ilk bakışta dikkatleri üzerinizde toplayacak olan dualı kolye modelleri ile sizler de kişiliğinizi yansıtabilirsiniz.



En çok tercih edilen dualı kolye modelleri arasında Mührü Süleyman, Fatiha Sureli, Fatma Ana Eli Desenli, Ayetel Kürsi’li, Nazar Dualı ve Zülfikar desenli kolye modelleri yer almaktadır.



Dualı kolye modellerini üzerinizde her taşıdığınıza sizler de manevi olarak kendinizi oldukça rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Gümüş veya taşlı dualı kolye modelleri ile ayrıca şıklığınızla da göz kamaştıracaksınız.



Motifli Dualı Kolye Çeşitleri



Dualı kolye modelleri aynı zamanda İslami motifler ile de göz alıcı tasarımlara dönüştürülmektedir. Baktıkça kendinizi huzur içinde hissedeceğiniz dualı motifli kolye çeşitleri ile en özel aksesuara sahip olabilirsiniz. Tamamen gümüş veya değerli taşlardan üretilen motifli dualı kolye çeşitleri hem manevi olarak hem de maddi olarak bir bütünlük sunmaktadır.



Benliğinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan tek şey motifli dualı kolye çeşitleridir. Motifli dualı kolye modellerini sürekli üzerinizde taşıyarak duaların gücünü ruhunuzda hissedebilirsiniz. Günlük hayatta da hiç çıkartmadan sürekli olarak üzerinizde taşıyabilirsiniz. 925 ayar gümüş motifli dualı kolye ile tüm kombinlerinizi şık ve ihtişamlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.



