Stok Kodu: DUA580 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Siyah Onix Taşı Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Celcelutiye Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



Celcelutiye Duası



Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.



Celcelutiye Duası Nedir?



Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.



Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.



Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?



Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.



Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.

Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.

Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.

Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.

Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.

Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?



Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.



Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.

Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.

Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.

Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.

Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.

Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.





Oniks Taşı



Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.



Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.



Oniks Taşı Özellikleri



Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.



Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.



