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Siyah Rodyum Kaplama Orjinal Rutil Kuvars Taşlı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : KG0525
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal RUTİL KUVARS Yüzükler sınırlı sayılarda stoklardadır. ürünleri ister kapıda ödeme isterseniz kredi kartı
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
6.138,00 TL
Havale Fiyatı : 5.831,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0525
Metaryel:925 Ayar Gümüş Rodyum Kaplama
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Rutil Kuvars 
Ağırlık:13,33 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

KUVARS

Birden fazla türü ve rengi bulunmaktadır. Adı yunanca "krustallas” kelimesinden gelmektedir. Ortaçağdan itibaren geleceği tahmin etmek için kristal toplar kullanılmıştır. Tarihsel bakımdan ise kara büyüye karşı kullanılmış enerjisi yüksek bir taştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
  • Bağışıklık sistemini uyarır ve vücut içerisinde denge sağlar.
  • Hastalıkları zihinsel ve fiziksel boyutta tedavi eder.
  • Duygusal denge kurmada yardımcı olur.
  • Yüksek enerjisi ile canlılık kaybını engeller.
  • Konsantrasyonu artırır.
  • Negatif enerjilerden korur. Pozitif enerji toplayarak takan kişiye aktarır.
  • Zihinsel ve fiziksel istikrarı sağlar.
  • Öz güveni artırır.
  • Korkular, depresyon ve karar verme ile ilgili sorunları azaltmak için kullanılır.
  • Yeni fikirler üretmeyi sağlar.
  • Yalnızlık hissini azaltır.
  • Negatif enerjileri istenmeyen psişik enerji ve büyülü müdahaleleri saptırmak için metafizikte kullanılır.
  • Doku bozulmaları ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardım eder.
  • Bir hastalığın geçek nedenini öğrenmek için kullanılabilir.
  • Güçlü bir şifacı olarak radyasyonun etkilerini azaltır.
  • Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar.
  • Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Ürün Etiketleri
rutil kuvars
rutil kuvars yüzük
doğal rutil kuvars taşi
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