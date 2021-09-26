Stok Kodu: OSM1255 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 5-6 mm Kullanılan TAŞ: Turmalin Taşı Ağırlık: 5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Turmalin Taşı

Turmalin Taşı, günümüzde herkes tarafından bilinen ve ilgi gören bir odaklanma taşıdır. Tamamen amaçlarınıza odaklanmanızı sağlayan, adapte sürecinizi hızlandıran ve aynı zamanda da sezgileri kuvvetlendirdiği bilinen doğal ve faydalı bir taştır. Gökkuşağı taşı olarak da bilinen turmalin, mineral dengesine göre farklı renklerde görülebilen doğal taşlardır.

Pembe ile yeşil tonları arasında farklı renk skalasına sahip olan turmalin taşı, duyusal ve fiziksel sağlığınıza büyük fayda sağlar. Kötülüklerden koruyan gücü olduğuna inanılan bu doğal taş; kolye, bileklik, yüzük ve tesbih gibi hem takı hem de aksesuarların yapımında kullanılır. Kategorimiz içinde %100 doğal olarak üretilmiş bu takı ve aksesuar modellerine ulaşabilirsiniz.

Turmalin Taşı Faydaları

Ev ortamındaki negatif enerjiyi tamamen yok eden ve evinizi pozitif enerji ile saran turmalin taşı, kişinin hedeflerine ulaşması için odaklanmasını sağlarken aynı zamanda kişinin içindeki duygusal iniş ve çıkışları düzenleyerek kişinin dinginliğe erişmesini sağlar. Koruyucu gücü ve enerjisi sayesinde nazar ve kötülüklerden koruyan güçlü enerjili bir taştır.

Güçlü etkisi ve şık bir görüntüsü olan turmalin taşının güçlü frekans ve titreşimleri vardır. Bu titreşimler sayesinde topraklama enerjisi vererek taşa her temas ettiğinizde kötü ve negatif tüm enerjilerinizi üzerinizden çekerek tüm düşüncelerinizi pozitif yönde çevirerek ruhunuzu daha huzurlu ve verimli hale getirir. Bu nedenle de bu taş ile yapılmış takı ve aksesuarlar şıklık ile birlikte sizlere birçok olumlu enerji ve sağlıklı dönüşümler sunar.