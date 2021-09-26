 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Turmalin Doğal Taşlı Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Minimal Yüzük

Ürün Kodu : OSM1255
Öne Çıkan Bilgiler
Birçok farklı rengi ile beraber özellikle pembe ve yeşil eşliğinde gökkuşağı rengi olarak bilinen değerli taşlardan biridir. Yeryüzüne çıkarken gökkuşağından geçtiğine inanılan turmalin taşı uyum ve dengenin simgesi olan taş olarak bilinir. Bu doğrultuda erkeği yeşil temsil etmekte kadını ise pembe temsil etmektedir. En uygun fiyatlı Turmalin yüzükler osmanlipazar.com' da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
2.330,00 TL
2.330,00 TL
Havale Fiyatı : 2.213,50 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1255
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:5-6 mm
Kullanılan TAŞ:Turmalin Taşı
Ağırlık:5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Turmalin Taşı

Turmalin Taşı, günümüzde herkes tarafından bilinen ve ilgi gören bir odaklanma taşıdır. Tamamen amaçlarınıza odaklanmanızı sağlayan, adapte sürecinizi hızlandıran ve aynı zamanda da sezgileri kuvvetlendirdiği bilinen doğal ve faydalı bir taştır. Gökkuşağı taşı olarak da bilinen turmalin, mineral dengesine göre farklı renklerde görülebilen doğal taşlardır.

Pembe ile yeşil tonları arasında farklı renk skalasına sahip olan turmalin taşı, duyusal ve fiziksel sağlığınıza büyük fayda sağlar. Kötülüklerden koruyan gücü olduğuna inanılan bu doğal taş; kolye, bileklik, yüzük ve tesbih gibi hem takı hem de aksesuarların yapımında kullanılır. Kategorimiz içinde %100 doğal olarak üretilmiş bu takı ve aksesuar modellerine ulaşabilirsiniz.

Turmalin Taşı Faydaları

Ev ortamındaki negatif enerjiyi tamamen yok eden ve evinizi pozitif enerji ile saran turmalin taşı, kişinin hedeflerine ulaşması için odaklanmasını sağlarken aynı zamanda kişinin içindeki duygusal iniş ve çıkışları düzenleyerek kişinin dinginliğe erişmesini sağlar. Koruyucu gücü ve enerjisi sayesinde nazar ve kötülüklerden koruyan güçlü enerjili bir taştır.

Güçlü etkisi ve şık bir görüntüsü olan turmalin taşının güçlü frekans ve titreşimleri vardır. Bu titreşimler sayesinde topraklama enerjisi vererek taşa her temas ettiğinizde kötü ve negatif tüm enerjilerinizi üzerinizden çekerek tüm düşüncelerinizi pozitif yönde çevirerek ruhunuzu daha huzurlu ve verimli hale getirir. Bu nedenle de bu taş ile yapılmış takı ve aksesuarlar  şıklık ile birlikte sizlere birçok olumlu enerji ve sağlıklı dönüşümler sunar.

Ürün Etiketleri
doğal taşlı yüzük
doğal taşlı yüzük bayan
doğal taşlı yüzük gümüş
kadın yüzük gümüş
kadın yüzük
zarif yüzükler gümüş
minimalist yüzük gümüş
minimalist yüzükler
doğaltaşlı minimal yüzük
minimal yüzükler gümüş
minimal yüzükler
minimalyüzük
turmalin yüzükler
altın kaplama yüzük
turmalin yüzükler minimal
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.