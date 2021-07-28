TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|KG0631
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yakut ve Dumanlı Kuvars
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
YAKUT
Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.
Yakut Genel Özellikleri
Sertliği : 9
Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1
Kimyasal Grubu : Oksitler
Bağlı Olduğu Grup : Korund
Diğer Grup Üyeleri : Safir
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak
Rengi : Kan Kırmızısı
Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.
DUMANLI KUVARS
Dumanlı Kuvars Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Dumanlı Kuvars, Hayalet Taşı, Rüya Taşı
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 1.5
Kimyasal Formülü : SiO²
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral , Güneş Sinir Ağı.
Uyumlu Olduğu Burçlar : Akrep, Başak, Terazi, Oğlak
Rengi : Siyah, Soluk kahverengi ve kirli sarı.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : İsviçre, Brezilya, ABD, Colorado.
Geçmişte dumanlı topaz şeklinde olarak yanlış bir şekilde adlandırıldı.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA