YEMEN AKİĞİ

AKİK TAŞI

Taşların sırlı şahı, Ölümsüz Taş, ve Yemen Taşı adlarıyla şan bulmuştur. Akik , eski çağlardan beri süs eşyası, mücevher bazen de olumsuz enerjilere karşı koruyucu etmen olarak kullanılır. Bir merkezin çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşmuş bir görünümdedir. Serttir ve renkli kısımları ışığı geçiren bir yapıya sahiptir.

İsmini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almıştır. Agat ve Akit olarak ünlenen taşlar, kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve yeşil karışımı renklerdedir. Peygamber Efendimiz, akiktaşlı bir yüzüğü mühür olarak kullanmıştır. Akik taşına kimileri Ateş Taşı ya da Gezgin Taşı derler;

Caferi Sadık r.a şöyle buyurdu: Akik yüzük takmak berekettir, akik yüzük takan kişinin akıbeti güzel ve hayırlı olur. Akik yüzük takmak fakirliği, miskinliği ve nifakı yok eder. Akik yolculukta insanın emniyetini sağlar, akik takan perişanlık görmez ve işlerinin akıbeti hayra ulaşır.

takan kişinin akıbeti güzel ve hayırlı olur. takmak fakirliği, miskinliği ve nifakı yok eder. yolculukta insanın emniyetini sağlar, takan perişanlık görmez ve işlerinin akıbeti hayra ulaşır. Hz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Hz. Ali k.v’ ye hitaben şöyle buyurdu: Parmağına kızıl akik tak! Çünkü bu akik Allahu Teala ’nın birliğine, benim nubuvvetime, senin ve evlatlarının velayetine ve imametine, senin dostlarının cennette ve şialarının Firdevs cennetinde oluşuna şehadet etmiştir.

%100 ORJINAL Yemen Akik Taşlı Yüzük Modelleri