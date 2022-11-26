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İnsan psikolojine huzur ve güven aşılayan bir taş olan yeşim taşı, ruhunuzu kaygılarınızdan ve korkularınızdan sıyrılarak huzurlu ve kaygısız bir ruha bürünebilirsiniz. Aynı zamanda antioksidan etkisine sahip olan , vücuttaki toksinleri atarak kanı temizler.