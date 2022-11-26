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Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye - 1
Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye - 2
Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye - 3
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kargo.png (62 KB)
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Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye - 1
Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye - 2
Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye - 3

Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yuvarlak Kesim Kolye

Ürün Kodu : OSM1649
Öne Çıkan Bilgiler
İnsan psikolojine huzur ve güven aşılayan bir taş olan yeşim taşı, ruhunuzu kaygılarınızdan ve korkularınızdan sıyrılarak huzurlu ve kaygısız bir ruha bürünebilirsiniz. Aynı zamanda antioksidan etkisine sahip olan , vücuttaki toksinleri atarak kanı temizler.
Hediyesi :
2.184,00 TL
Havale Fiyatı : 2.074,80 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1649
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:25*25 mm
Kullanılan TAŞ:Yeşil Akik Taşı
Ağırlık:7,4 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 
Ürün Etiketleri
doğal taş
doğaltaş kolye
doğaltaşlı kolye
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