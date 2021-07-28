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|Stok Kodu:
|KG0183
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Doğal Mercan Taşlı
|Ağırlık:
|13,20 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
MERCAN TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Mercan Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle
Yapısal Özellikleri
Mercan, Kuran-ı Kerim’de sözü edilen sınırlı sayıdaki nesnelerden biridir. Rahman süresinde, inci ile birlikte de anılır ve Allah (c.c.)’ın önemli nimetlerinden biridir. Organik bir taştır. İlkel organizmalar olan mercan poliplerinin kireçleşmiş iskeletlerinden oluşur. Kireç karbonatı, magnezyum florüt ve kalsiyumdan oluşmaktadır.Mercanın kimyasal bileşiminde kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulunur. Parlatıldığında cama benzer bir görünüşe bürünür. Mücevher ticaretinde, kırmızı, pembe ve beyaz mercanlar en gözde olanlardır.
Mercan Taşı Faydaları
Gümüş ve bakırla birlikte kullanıldığında yararı daha çok görülür. Kolye ve gerdanlık şeklinde kullanılacaksa mercanın ağırlığının 10 gram kadar olması, yüzük şeklinde kullanılacaksa sağ elin dördüncü parmağına takılması tavsiye edilmektedir.
Önemli Not
Kırmızı mercan taşı, diğer mercanlara nazaran daha pahalı bir taştır. Bundan dolayı piyasada genelde rengi kırmızıya boyanmış ve daha ucuz olan beyaz mercanlar satılır.