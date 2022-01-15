Stok Kodu: OSM1460 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 22*30 mm Kullanılan TAŞ: Pembe Kuvars Taşı Ağırlık: 13 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Pembe Kuvars Taşı



Pembe Kuvars Taşı, yüksek enerjiye sahip olmakla birlikte aşkı ve sevgiyi sembolize eden doğal taşıtır. Kalbinizi yatıştıran ve sakinleştiren bu doğal taş, aynı zamanda size ve bulunduğu ortama sakinlik, mutluluk ve aşk enerjisi yayar. Sade hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz bu doğal taş; aynı zamanda bileklik, kolye, yüzük gibi aksesuarlarda tercih edilen doğal taşlar başında gelir.



Kategorimizde tamamen doğal olan pembe kuvars ile üretilmiş birçok takı modeli mevcuttur. Bu modeller arasından kendiniz ve sevdikleriniz için seçimler yaparak sizler de bu doğal taşın yüksek enerjisi ve gücünden yararlanarak sevdiklerinizin de bu güçten yararlanmasını sağlayabilirsiniz.



Pembe Kuvars Taşı Özellikleri



Gücü ile aşkı ve sevginin en güçlü temsilcisi olan pembe kuvars taşı, kullanan kişilere romantizm, aşk ve affetme gibi duygulara yönelik dürtüler kazandırır. Ruhsal anlamda şifa kaynağı olması sayesinde negatif düşüncelerinizi ve tabularınızı uzaklaştırır. Etrafa yayığı titreşimler sayesinde sizdeki ve ortamdaki tüm negatif enerjiyi temizleyerek size huzurlu bir ortam sunar.



Hem kendinizi hem başkaları affetmenizi sağlayan güce sahip olması ile birlikte kadın ve erkekler için hem takı formunda hem de sade taş hali ile tercih edilen taşların başında gelir. Siz de hemen pembe kuvars ile tasarlanmış modellerimizin olduğu kategorimize göz gezdirerek modellerimize ulaşabilir ve kendiniz için ya da sizin için değerli olan sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.

