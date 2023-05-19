“Elif. Lâm. Mîm.” tefsir ilminde “Hurûf-u Mukattaa” diye bilinen ve “ayrı ayrı okunan harfler”dir.



Hurûf-u Mukattaa, Allah ve Resûlü arasında husûsî şifrelerdir. Mânasını ancak Allah ve Resûlü bilir. Cenab-ı Hak, tek tek okunan bu harflerle muhatapların dikkatlerini çekerek, bir an için her işi bırakıp vahyedilen muazzam ilâhî hakikatleri can kulağıyla dinlemelerini temin etmektedir.





Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Elif, Lam Mim.

2- Zalikel Kitabu Lareybe Fihi. Hüdenlil Müttekin.

3- Ellezine Yü’Minune Bil Gaybi Ve Yukimunesselate Ve Mimma Rezaknahüm Yunfikun.

4- Vellezine Yü’Minune Bima Unzile İleyke Ve Ma Unzile Min Kablike Ve Bil Ahireti Hüm Yukinun.

5- Ulaike Ala Hüden Min Rabbihim Ve Ulaike Hüm-Ül Muflihun.



Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Elif. Lâm. Mîm.

2. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap’tır.

3. Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

4. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.

5. İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.



FAZİLETİ



Huruf-u Mukattaa’nın gerek okunması, gerekse yazılmasının maddî ve manevî pek çok tesir ve faydaları vardır.

İbni Mesud’dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis Elif bir harftir, Lâm bir harftir, Mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)





Akik Taşı



Akik taşı, yüzlerce yıldır kullanılan bir taş olup, birçok kültürde önemli bir yere sahiptir. Antik Mısır'da, savaşta cesaret ve gücü arttırmak için kullanıldı. Antik Roma'da, savaşta yaralanmalara karşı koruyucu olarak takıldı. İslam kültüründe, akik taşı, Peygamber Muhammed'in sevdiği taşlardan biriydi.



Akik taşı, dünya genelinde birçok yerde bulunabilir. Türkiye, Brezilya, Meksika, İran ve ABD gibi ülkelerde madenleri vardır. Renkleri ve desenleri değişebilir, ancak genellikle kahverengi, yeşil, mavi, siyah, kırmızı ve beyaz tonlarındadır.



Akik taşı, genellikle takı yapımında kullanılır. Kolyeler, bilezikler, küpeler, yüzükler gibi birçok farklı takı türünde kullanılabilir. Ayrıca, kutsal ve koruyucu nitelikleri nedeniyle amulet olarak da kullanılır.



Akik taşını temizlemek oldukça kolaydır. Sadece ılık su ve hafif bir sabunla temizleyin ve yumuşak bir bezle kurulayın. Daha sonra, enerjilerini yenilemek için doğrudan güneş ışığına veya ay ışığına bırakabilirsiniz.



Sonuç olarak, akik taşı, birçok kültürde önemli bir yere sahip olan doğal bir taştır. Birçok faydası vardır, takı yapımında kullanılabilir ve kolayca temizlenebilir. Akik taşı, doğanın güzel ve güçlü bir hediyesidir ve birçok insanın hayatında anlam ve değer katar.





Akik Taşının Faydaları:



Stres ve Endişe Azaltır: Akik taşı, sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve stres ve endişe ile mücadele etmek için kullanılabilir. Zihinsel dinginlik ve huzur sağlamaya yardımcı olabilir.



Enerjiyi Dengeler: Akik taşı, beden içindeki enerji merkezlerini uyumlu hale getirir ve doğal enerjiyi dengelemeye yardımcı olur.



Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Akik taşı, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.



Sindirim Sistemi Rahatsızlıklarını Hafifletir: Akik taşı, sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletmek için kullanılabilir.



Kemikleri Güçlendirir: Akik taşı, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.



Kan Dolaşımını Düzenler: Akik taşı, kan dolaşımını düzenleyerek cilt sağlığını iyileştirebilir ve varis gibi dolaşım sorunlarını önleyebilir.



Cilt Sağlığını İyileştirir: Akik taşı, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve akne, egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir.



Zihinsel Konsantrasyonu Arttırır: Akik taşı, zihinsel konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olabilir ve yaratıcılığı teşvik edebilir.



Cesareti Arttırır: Akik taşı, cesareti arttırmaya yardımcı olabilir ve özgüveni arttırabilir.



Negatif Enerjiyi Savuşturur: Akik taşı, negatif enerjiyi savuşturmaya yardımcı olabilir ve ruhsal olarak güçlendirici bir etkiye sahiptir.