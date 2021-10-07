Stok Kodu: DUA350 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 13 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: 4 Büyük Meleklerin İsmi Yazılı Koruma ve Azamet Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.





Yemen Akik Taşı

Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.

Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.

Yemen Akik Taşı Özellikleri

Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.

Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.

VEFKLER

Koruma Vefki isteyen kişinin isteği doğrultusunda Vefkin çalışmasına başlanır. Kişi ne için koruma talep ediyorsa, kişinin talebi doğrultusunda Vefk hazırlanır ve uygulamaları yapılır. Sonrasında vefkin çalışması ve isteğin, dileğin oluşması, duanın yerine gelmesi için verilen okuma, tütsü ve sayılara dikkat edilerek Koruma Vefkinin görevini yerine getirmesi beklenir.

Bu tür Muska, Vefk, yada Tılsımlar; kişileri dış etkenlere ve kötü enerjilere karşı korumak için yapılır.

Nazar, Büyü, Cin musallatı bazen kazadan beladan korunma, düşmanlardan korunma gibi kötü olaylar ve kötü enerjilerden korumak için kişiye özel olarak hazırlanan çalışmalardır.

Büyüye maruz kalmış bir insanın üzerinde ki etkileri temizledikten sonra, özellikle tavsiye dilen vefk çeşidi’tir. Koruma Vefki, kişiyi aynı insanlar tarafından yada başkaları tarafından yapılacak olan büyülere karşı korumakla birlikte, Aynı zamanda cinlere karşıda koruma altına alır.

Büyülerden korunmak için yapılacak en kestirme ve akıllıca işlemlerden biridir. Ancak kişinin ruhi ve fiziksel durumuna uygun bakım neticesinde kendisine neyi, ne zaman, nasıl yapılacağı kararlaştırılır ve bundan sonra işleme başlanılır.

Örneğin cin musallatı ve büyüden rahatsız olan bir kimseye bu duruma uygun bir vefk hazırlanmalıdır. Nazara karşı rahatsız olan bir insan için hazırlanacak vefk ise kişinin rahatsızlığına uygun olmalıdır. Bu tür Muska yada Vefkler kesinlikle büyü olarak adlandırılmamalıdır. Büyü ile hiçbir alakası olmayan bir işlemdir ve tamamen kişiye özel olarak hazırlanır.