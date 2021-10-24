Koruma Vefki Nedir?

Kişilerin sıkıntı çektikleri manevi konularda kişilere yardım edip onların korunmasını, kişiye zarar gelmesini engelleyen bir tür çalışmadır. Birçok farklı ama için yapılabilmektedir. Ne gibi amaçlar için yapıldığını da yazımızın ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Koruma vefki özel bir konuda başarıya ulaşmak, belirli bir konuyu kontrol altına almak amacıyla yapılmasının yanı sıra genel bir koruma amacıyla da yapılabilmektedir. Yani siz özellikle nazara karşı bir koruma vefki isteyebilirsiniz, Ayrıca nazarda dahil olmak üzere her türlü kötülükten, düşmandan, zarardan, musibetten kurtulmak için bu işlemi yaptırabilirsiniz.

Kişinin bunu bulundurduğu ortamda kişiye manevi bir kalkan, manevi bir zırh oluşturur. Ona gelecek olan kötülükler bu zırhtan geçemez. Bu işlem cevşen ve muska ile neredeyse aynı görevi görmektedir. Ancak bu ikisinden farklı olarak kişiye özel dualar ve bu dualara uygulanan ebced hesabı ile donatılmıştır. Kişileri koruduğu konular; Cinler, büyüler, kötülükler, nazar, şeytan, bela ve bazı insanı duygulardan (korku, endişe gibi) kişileri korumaktadır. Bunların yanı sıra bazı özel durumları olan kişileri koruyabilmektedirler; Bebekleri, hamileleri ve hastaları.

Cinlerden Koruma

Cinlerden koruma musallatlara binaen yapılır. Musallata uğramış kişiyi kurtarmak kişiyi rahatsız eden ruhani varlıkları uzak tutmak ve sorunu ortadan kaldırmak adına bu işlem uygulanabilmektedir.

Büyüden Koruma

Kişi kendisine büyü yapıldığından şüphe ediyor olabilir. Bu şüphe doğru bir şüphede olabilir yanlış bir şüphede olabilir, kişiye özel büyülerden koruma vefki yapılır ve kişinin büyülerden sıkıntı çekmeyişi garanti altına alınır.

Kötülüklerden Korunma Vefki

Bu koruma işlemi ise kişilere haset etmiş, onları kıskanan ve onlardan intikam almak, zarar vermek ve bir şekilde canını yakmak isteyen kişilere karşı yapılır.

Nazara Karşı Korunma Vefki

Bazı durumlarda kişiler kendilerine nazar değdiğine inanabilmektedirler. Bu kişiler nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi ufak ve değersiz bir parçaya bel bağlayıp ondan medet umabiliyorlar. Bu işlem işi şansa bırakmadan kişiyi nazara karşı korumaktadır.