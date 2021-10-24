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Koruma Vefkli Mavi Topaz Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA369
Öne Çıkan Bilgiler
Mavi Topaz taşlı yüzükler koruma vefki ve istediğiniz vefklerle kişiye özel olarak hazırlanır. Üstelik uygun fiyatlarla ve Kapıda ödeme seçenekleri ile
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
16.018,00 TL
Havale Fiyatı : 15.217,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA369
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:16*21 mm
Kullanılan TAŞ:Topaz Taşı
Ağırlık:13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Koruma Vefki
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


Koruma Vefki Nedir?

Kişilerin sıkıntı çektikleri manevi konularda kişilere yardım edip onların korunmasını, kişiye zarar gelmesini engelleyen bir tür çalışmadır. Birçok farklı ama için yapılabilmektedir. Ne gibi amaçlar için yapıldığını da yazımızın ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Koruma vefki özel bir konuda başarıya ulaşmak, belirli bir konuyu kontrol altına almak amacıyla yapılmasının yanı sıra genel bir koruma amacıyla da yapılabilmektedir. Yani siz özellikle nazara karşı bir koruma vefki isteyebilirsiniz, Ayrıca nazarda dahil olmak üzere her türlü kötülükten, düşmandan, zarardan, musibetten kurtulmak için bu işlemi yaptırabilirsiniz.

Kişinin bunu bulundurduğu ortamda kişiye manevi bir kalkan, manevi bir zırh oluşturur. Ona gelecek olan kötülükler bu zırhtan geçemez. Bu işlem cevşen ve muska ile neredeyse aynı görevi görmektedir. Ancak bu ikisinden farklı olarak kişiye özel dualar ve bu dualara uygulanan ebced hesabı ile donatılmıştır. Kişileri koruduğu konular; Cinler, büyüler, kötülükler, nazar, şeytan, bela ve bazı insanı duygulardan (korku, endişe gibi) kişileri korumaktadır. Bunların yanı sıra bazı özel durumları olan kişileri koruyabilmektedirler; Bebekleri, hamileleri ve hastaları.

Cinlerden Koruma

Cinlerden koruma musallatlara binaen yapılır. Musallata uğramış kişiyi kurtarmak kişiyi rahatsız eden ruhani varlıkları uzak tutmak ve sorunu ortadan kaldırmak adına bu işlem uygulanabilmektedir.

Büyüden Koruma

Kişi kendisine büyü yapıldığından şüphe ediyor olabilir. Bu şüphe doğru bir şüphede olabilir yanlış bir şüphede olabilir, kişiye özel büyülerden koruma vefki yapılır ve kişinin büyülerden sıkıntı çekmeyişi garanti altına alınır.

Kötülüklerden Korunma Vefki

Bu koruma işlemi ise kişilere haset etmiş, onları kıskanan ve onlardan intikam almak, zarar vermek ve bir şekilde canını yakmak isteyen kişilere karşı yapılır.

Nazara Karşı Korunma Vefki

Bazı durumlarda kişiler kendilerine nazar değdiğine inanabilmektedirler. Bu kişiler nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi ufak ve değersiz bir parçaya bel bağlayıp ondan medet umabiliyorlar. Bu işlem işi şansa bırakmadan kişiyi nazara karşı korumaktadır.

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