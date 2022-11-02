Stok Kodu: OSM1586 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Kristal Kuvars Taşı Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Kristal Kuvars Taşı



Kristal Kuvars Taşı, adından da anlayabileceğiniz gibi hayran kalacağınız bir kristal görünüme sahip doğal taşlardan birisidir. Doğal taşlar arasında doğada en fazla bulunan doğal taşların başında gelir. Tüm iklim koşullarına hızlıca adapte olduğundan dünya genelinde bulunma oranı da oldukça yüksektir. İnşaat ve tıp gibi birçok alanda kullanılan bu doğal taş, aynı zamanda takı ve mücevher alanında da yaygın olarak tercih edilmektedir.



Doğada genellikle mavi renklerde bulunsa da nadiren de olsa kahverengi, sarı, pembe, yeşil ve siyah gibi renklerde de bulunabilmektedir. Kristal bir yapıya sahip olması ile birlikte birçok hastalığa karşı tedavi edici özellik taşır. Kategorimiz içerisinde kristal kuvars taşı ile üretilmiş birçok takı modeline hemen ulaşabilirsiniz.



Kristal Kuvars Taşı Ne İşe Yarar?



Birçok farklı üretim alanında kullanılan kristal kuvars taşı, takı ve aksesuar alanında da yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Taşı üzerinde gezdiren ya da takı olarak kullanan kişilerde öfke ve kıskançlık gibi duyguların temizlenmesini sağlar. Bu taş eğer elde taşınır ya da bileklik olarak kullanılır ise strese karşı koruyucu etkisi vardır.



Psikolojik hastalıkların yanı sıra konsantrasyon sorunu, özgüven eksikliği gibi psikolojik sorunlara da birebir fayda sağlamakla birlikte üstün estetik görünümü ile bileklik, yüzük, kolye ve tesbih gibi tasarımlarda şık bir görünüm sunar. Sizler de bulunduğunuz ortamda radyasyon ve kötü enerjiden korunmak için kuvars taşı takını tercih edebilirsiniz.

