Stok Kodu: OSM1262 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20 mm Kullanılan TAŞ: Lapis Lazuli Taşı Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Lapis Lazuli Taşı

Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.

Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.

Lapis Lazuli Taşı Faydaları

Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.