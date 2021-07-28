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Lapis Lazuli Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : KG0825
Öne Çıkan Bilgiler
Lapis Lazuli Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolyeyi ister kapıda ödeme isterseniz kredi karti ile alabilirsiniz. Bu Ürünü Sitemiz Üzerinden yada 0212 635 35 99 sipariş verebilirsiniz.
Hediyesi :
4.490,00 TL
Havale Fiyatı : 4.265,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0825
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Doğal Lapis Lazuli Taş
Ağırlık:12,60 Gr.(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

  • Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.
  • Tansiyonu düzenler.
  • Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.
  • Uykusuzluğa karşı kullanılır.
  • Korkuları ortadan kaldırır.
  • Lapis Lazuli Liderlik özelliklerini destekler.
  • Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.
  • Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır. 
  • Bu  Doğal Taş Tesbihler Olup Tamamen doğal ve orjianl taşlar kullanilmiştir.
  • Doğal Lapis Lazuli Taşlı Bay Bayan Bileklik Modelimiz.
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