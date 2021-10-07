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Maşallah La Kuvvete İlla Billah Estağfirullah Yazılı Kenarları Nali Şerif Yemen Akik Yüzük

Ürün Kodu : DUA356
Öne Çıkan Bilgiler
Maşallah La Kuvvete İlla Billah Estağfirullah yazılı Yemen Akik yüzükler uygun ödeme seçenekleri ve fırsatlarla sizleri bekliyor
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
4.396,00 TL
Havale Fiyatı : 4.176,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA356
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:17*24 mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Maşallah La Kuvvete İlla Billah Estağfirullah
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.


Yemen Akik Taşı

Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.

Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.

Yemen Akik Taşı Özellikleri

Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.

Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.

La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ne Demek?

 La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; gücün ve kuvvetin Allah’tan geldiğini bilmek ve Allah’tan güç ve kuvvet istemektir. Bizzat son peygamber olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) tarafından ashabına tavsiye edilmiş ve sürekli okunmuş olan bir dua ve tesbihtir. Oldukça kapsamlı bir zikirdir. Allah’tan hem yardım isteme hem Allah’ı yüceltme hem de Allah karşısında acizliğin bilinmesini içerir. Müslümanlar tarafından mutlaka okunması gereken zikirlerden biridir. Allah’ı razı edip O’nun rızasını kazanmayı isteyen her Müslüman okumalıdır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; hayırlı bir işe başlanıldığında, bir yolculuğa çıkıldığında, bir yolculuktan dönüldüğünde, yolculuk sırasında, önemli bir iş sırasında, sınavlarda, Ezan okunurken, namazlardan sonra gibi birçok anda yer ve zaman belirli olmaksızın okunur.

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