Stok Kodu: OSM1665 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Mercan Taşı Ağırlık: 6,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Mercan Taşı



Mercan Taşı, günümüzde en çok bilinen ve aynı zamanda kategorimizde de sizler için farklı tasarımlarda kullandığımız doğal taştır. Bu taşın faydalarını günümüzde bilmeyen yoktur. Sizler de mercan taşları ile donatılmış ve el işçiliği ile özel üretilmiş bileklik, kolye, yüzük, küpe ve tesbih gibi tarz sahibi olan hem kadın hem de erkeklere hitap eden modelleri hemen inceleyebilirsiniz.



Halk arasında “Hayat ağacı” ve “Koral” olarak da bilinen ve en şifalı taşlar arasında yerini koruyan mercan taşı, organik bir yapıya sahip olmakla birlikte takı ve mücevher tasarımlarının yanı sıra aynı zamanda süs eşyalarının tasarımlarında da sıklıkla kullanılmaktadır.



Mercan Taşı Neye İyi Gelir?



Doğada ateş kırmızı olarak tabir eden koyu kırmızı ya da pembeye geçiş yapan kırmızı tonları ile bilinen ve göz alıcı hem de faydalı bir taş olan mercan taşı, birçok ruhsal ve fiziksel hastalığa fayda sağlar. Kuran’ı Kerim’de de adı geçen bir taş olmakla birlikte iyileştirici etkisi olan nadir doğal taşlardan birisidir.



Kalp hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, deri hastalıkları ve denge bozukluğu hastalıkları gibi fiziksel hastalıklara karşı tedavi edicidir. Taşın bu hastalıklara karşı faydalarını görebilmek için vücuda yakın bir yerde tutulması önerilir. Bunun için de bu taş ile üretilmiş takı ve aksesuarlar tercih ederek hem şıklığı yakalayabilir hem de mercan taşının faydalarını görebilirsiniz.