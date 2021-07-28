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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
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SafKristal Kuvars'ı, zihni gereksiz düşüncelerden ayıklamak ve susturabilmek için kullanabilirsiniz. Negatiflerinizi temizleyip daha sağlıklı bir ruh ve beden dengesine kavuşursunuz. Duygusal engelleri ortadan kaldırır. Bedeninizi gevşetir. İçe dönüş çalışmalarınızda sol avucunuzun içine yerleştirerek ya da yakınlarınızda bulundurarak enerjisinden faydalanabilirsiniz.
İçme suyunuza önceden atılmış ve bekletilmiş safKristal Kuvars, hazmınızı kolaylaştırır.
Suyla beraber gelen Kristal Kuvars enerjisi, var olmuş ve var olacak hastalıklarınıza şifa enerjisini aktararak tedavi edebilir.
Bedeninize ve ruhunuza canlılık gelir.
Kristal Kuvarssizin gün içinde dengelenmenizi ve aşırı stres ile dolmanızı engeller.
Etrafınıza pozitif enerji yaymaya başlarsınız.
Ruhunuz da bileğinizdeki Kristal Kuvars gibi saflaşmaya başlar.