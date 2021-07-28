Saf'ı, zihni gereksiz düşüncelerden ayıklamak ve susturabilmek için kullanabilirsiniz. Negatiflerinizi temizleyip daha sağlıklı bir ruh ve beden dengesine kavuşursunuz. Duygusal engelleri ortadan kaldırır. Bedeninizi gevşetir. İçe dönüş çalışmalarınızda sol avucunuzun içine yerleştirerek ya da yakınlarınızda bulundurarak enerjisinden faydalanabilirsiniz.