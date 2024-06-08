Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.

Sedef Taşı

Sedef Taşı; takı ve aksesuar modasında vazgeçilmez bir malzeme olmakla birlikte börek ve dalak gibi organlara da sunduğu faydaları ile ün yapmış doğal taşların başında gelir. Kategorimiz içerisinde tamamen doğal olan sedef taşı ile üretilmiş bileklik, kolye, tesbih ve yüzük gibi tasarımlar vardır. Sizler de bu tasarımlar içerisinden kendiniz ya da sevdikleriniz için tercihler yaparak ve isterseniz seçimlerinizi kişiye özel hale getirerek tercih edebilirsiniz.

Doğal taşlar arasında güzelliği ile dikkat çeken sedef taş, aynı zamanda özellikleri ve faydaları ile de takı severleri ve doğal taş meraklılarını kendisine hayran bırakır niteliktedir. Gerek fiziki gerekse ruhsal sağlığa saymakla bitmeyen faydası sayesinde tarzınıza şıklık katarken aynı zamansa sağlığınıza da iyi gelen en iyi takı tasarımlarının baş tacı olmuştur.

Saymakla Bitmeyen Sedef Taşı Faydaları

Göz kamaştıran ve bakanların bir daha baktığı sedef taşı, son zamanlarda takılarda ve süs eşyalarında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kendiniz ve sevdikleriniz için değerli ve benzersiz takı modelleri arıyorsanız burada en doğru adrestesiniz! Kategori içerisinde tamamen doğal ve benzersiz birçok model bulabilirsiniz.

Kalp, kan dolaşımı, böbrek, kemik sistemi, cilt sağlığı, hücre yenilenmesi ve adaptasyon sorunu gibi birçok alanda tedavi edici ve iyileştirici özelliği vardır. Açık ve bir türlü kapanmak bilmeyen yaraların kısa sürede kapanıp iyileşmesinde etkili taşlardır. Ayrıca vertigo ve migren gibi hastalıkların tedavisinde de alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır.