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|Stok Kodu:
|KG0924
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Turmalin
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
TURMALİN
Mısırlılar ve Antik çağda izlerine rastlanan bu taş dekoratif amaçlı ve aksesuar olarak kullanılmaktadır.
Turmalin Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Gökkuşağı Taşı
Sertliği : 7 ile 7.5
Özgül Ağırlığı : 3.06
Kimyasal Formülü : Na (Mg, Fe, Li, Al, Mn)3 Al6 (BO3)3 Si6O18 (OH, F)4 + Cr, V, Ca, K
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Kalp, Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak, İkizler, Koç, Başak
Rengi : Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Siyah, Bronz, Pembe
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afganistan, Brezilya, Amerika, İtalya, Rusya, Tanzanya, Madagaskar, Ülkemizde: (Yozgat-Sarıkaya, Aydın-Çine, Çanakkale ve Karadeniz Bölgesi)
Siyah turmalin:
Mavi turmalin:
Karpuz turmalin:
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA