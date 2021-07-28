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Turmalin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : KG0924
Öne Çıkan Bilgiler
Turmalin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
3.685,00 TL
Havale Fiyatı : 3.500,75 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0924
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Turmalin
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

TURMALİN

 Mısırlılar ve Antik çağda izlerine rastlanan bu taş dekoratif amaçlı ve aksesuar olarak kullanılmaktadır.

Turmalin Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Gökkuşağı Taşı

Sertliği : 7 ile 7.5

 Özgül Ağırlığı : 3.06

Kimyasal Formülü : Na (Mg, Fe, Li, Al, Mn)3 Al6 (BO3)3 Si6O18 (OH, F)4 + Cr, V, Ca, K

 Uyumlu Olduğu Element : Su

 Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Kalp, Boğaz

 Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak, İkizler, Koç, Başak

 Rengi : Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Siyah, Bronz, Pembe

 Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afganistan, Brezilya, Amerika, İtalya, Rusya, Tanzanya, Madagaskar, Ülkemizde: (Yozgat-Sarıkaya, Aydın-Çine, Çanakkale ve Karadeniz Bölgesi)

  •          Anlayış ve hoşgörüyü geliştirir.
  •          Korku ve kedere karşı etkilidir.
  •          Turmalini elektromanyetik sistemde pil gibi düşünebilirsiniz. Bu taşı elinizde tutarak yastık altına komidine koyarak kendinize enerji takviye edebilirsiniz.
  •          Kalp ve sinir sistemini güçlendirir.
  •          Sevgi ve dostluk hissini artırır.
  •          İradeli olmayı sağlar.

Siyah turmalin:

  •           Kasları güçlendirir.

Mavi turmalin:

  •          Bağışıklık sistemine faydalıdır.
  •          Boğaz ve broş enfeksiyonlarını azaltır.

Karpuz turmalin:

  •          Sinir hücrelerini korur.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

Ürün Etiketleri
doğal taş
925 Ayar gümüş
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