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Yakut Doğal Taşlı El İşi 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1047
Öne Çıkan Bilgiler
Yakut Doğal Taşlı El İşi 925 Ayar Gümüş Yüzük. %100 ORIJINAL doğal taş.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.561,00 TL
Havale Fiyatı : 4.332,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1047
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Yakut
Ağırlık:15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

YAKUT

Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar  görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.

Yakut Genel Özellikleri

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Safir

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak

Rengi : Kan Kırmızısı

Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.

  •          Doğru kararlar almayı sağlar.
  •          Vücudu toksinlerden temizler.
  •          Açlık hissini engeller.
  •          Böbrek üstü bezini uyarır.
  •          İç enfeksiyonlar ile mücadele eder.
  •          Kan dolaşımını düzenler.
  •          Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar.
  •          Liderlik vasıflarını güçlendirir.
  •          Hayata pozitif enerji yayar.
  •          Kızgınlıkları azaltır.
  •          Vücut sıcaklığını artırır.
  •          Ruhsal gelişimi destekler.
  •          Neşe ve mutluluk duygusunu artırır.
  •          Kemikleri güçlendirir.
  •          Kişinin duygularını pozitife çevirir.
  •          Düşük tansiyonu düzenler.
  •          Büyüye karşı koruma sağlar.
  •          Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar.
  •          Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar.
  •          Menopoza karşı etkilidir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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