Stok Kodu: OSM1322 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Labradorit Taşı Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Labradorit Taşı

Labradorit Taşı, labradoit sahilinden çıkarıldığı için adını da bu sahilden almış ve faydaları kanıtlanmış olan doğal taştır. Doğada genellikle mavi renkte olsa da aynı zamanda yeşil, turuncu ve sarı tonlarında görülebilmektedir. Orta sertlikte ve aynı zamanda göz alıcı parlaklıkta olmakla birlikte kullanıldığı takı, aksesuar ve süs eşyalarına da ayrı bir şıklık ve estetik görünüm kazandırır.

Son derece güçlü bir kristal olduğu bilinen bu doğal taş, bu özelliği sayesinde takı ve mücevher tasarımında kullanılabildiği gibi aynı zamanda taş şeklinde de yanınızda taşıyabileceğiniz bir üründür. Bu sayede doğal taşın tüm faydalarını en kısa sürede görebilir ve hissedebilirsiniz.

Labradorit Taşı Faydaları

Gelişimi ve kullanımı asırlar öncesine dayanan labradorit taşı, yanar-döner özelliğe sahip olduğundan öncelikle insan ruhuna güçlü bir yaratıcılık etkisi sunar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudunuzu toksinlerden temizlerken aynı zamanda anti-aging etkisi sayesinde yaşlanmayı geciktirir. Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi sayesinde tüm psikolojik hastalıkların tedavilerinde olumlu etkiye sahiptir.

Labradorit taşı, bileklik ve tesbih gibi farklı takı ve aksesuar tasarımlarında kullanılır. Bu tasarımlar sayesinde hem tarzınızı tamamlayacak takılar tercih ederken hem de aynı zamanda sürekli taş ile temas halinde olduğundan tüm faydalarını kısa sürede görebilirsiniz. Tüm tasarım modellerimizi görebilmek için kategorimize göz gezdirerek kendiniz ve sevdikleriniz için birbirinden özel labradorit taşı takı ve aksesuarları tercih edebilirsiniz.