Stok Kodu: OSM1326 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Mor Jade Taşı Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Jade taşı, doğal olarak oluşan bir mineraldir ve genellikle yeşil renkte bulunur. Hem geleneksel Çin tıbbında hem de spiritüel uygulamalarda önemli bir yere sahiptir.

İşte jade taşının bazı faydaları:



Dengelenme: Jade taşı, içsel dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir. Beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi teşvik ederek stresi azaltabilir ve sakinlik hissi verir.



Şans ve bereket: Jade taşı, Çin kültüründe şans ve bereket sembolü olarak kabul edilir. İyi şansı çektiğine ve olumlu enerjileri çevrenize çektiğine inanılır. Finansal bolluğu teşvik etmek için kullanılabilir.



Kalp sağlığı: Jade taşı, kalp sağlığını desteklemek için kullanılabilir. Kalp çakrasını dengeleyerek sevgi, şefkat ve hoşgörü enerjisini teşvik edebilir. Aynı zamanda rahatlatıcı bir etkisi olduğuna inanılır ve stresi azaltarak kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olabilir.



Korumacı enerji: Jade taşı, negatif enerjileri engelleyerek ve pozitif enerjileri çekerek koruyucu bir enerji sağlayabilir. Kişinin kendisini kötü niyetli insanların negatif etkilerinden korumasına yardımcı olabilir.



Zihinsel netlik: Jade taşı, zihinsel berraklığı ve odaklanmayı teşvik edebilir. Zihinsel karmaşayı azaltırken, zihni sakinleştirerek iç huzur ve dinginlik sağlayabilir.



Fiziksel iyileşme: Jade taşı, vücudu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Cilt sağlığını destekleyebilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve toksinleri atmayı teşvik edebilir. Aynı zamanda kemik ve eklem sağlığını destekleyerek ağrıyı hafifletebilir.



Yine de, jade taşının etkileri kişiden kişiye değişebilir ve herkes üzerinde aynı etkileri göstermeyebilir. Taşlarla çalışırken, kendi deneyimlerinize dayanarak ve doğru enerjiyi elde etmek için taşı düzenli olarak temizlemek ve enerjisini yenilemek önemlidir.

