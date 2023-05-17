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Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 1
Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 2
Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 3
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Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 1
Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 2
Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 3

Ametist Taşı Besmele Vefki Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA627
Öne Çıkan Bilgiler
Tamamı El Yazması Besmele vefki yazılı ametist taşı gümüş yüzük. Kapıda ödeme kolaylığı ile...
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.942,00 TL
Havale Fiyatı : 3.744,90 TL %5  İndirim
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kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:DUA627
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:20*20 mm
Kullanılan TAŞ:Ametist Taşı
Ağırlık:14,8 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Besmele Vefki
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Taşın ve Yüzüğün üzerindeki yazılar TAMAMI EL Yazmasıdır.  Hatasız ve Eksiksiz yazılmıştır.

Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

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Besmele vefkini yazıp üzerinde taşıyan kimsenin muradı çabucak husûle gelir. Şeref ve itibarı her gün artar.

Ametist Taşı

Ametist Taşı, pozitif enerji ve huzur taşı olarak bilinen faydalı bir doğal taştır. Kendisine özgü tonlardaki mor rengi ile insana huzur verirken aynı zamanda ruha canlılık ve enerji katar. Mitoloji kaynaklarında “Sarhoş etmeyen” anlamı ile bilinen bu taş, hem erkeklerin hem de kadınların severek kullandığı birçok takı ve aksesuarın üretiminde de yaygın olarak tercih edilir.

Kadın ve erkek fark etmeksizin her sevdiğinize alabileceğiniz özel hediyelerin mimarı olan ametist taşı ile bileklik ve kolye başta olmak üzere küpe ve yüzük gibi birçok aksesuar üretilir. Bu kategorimiz içerisinden sizin için değerli olan kişilere anlamlı ve özel birçok hediye seçeneği bulabilirsiniz.

Güçlü Etkileri ile Ametist Taşı

İnsan sağlığına olan güçlü etkileri ile bilinen ametist taşı, lila ve mor rengi arasındaki doğal tonlara sahiptir. İnsan psikolojisi ve sağlığı üzerinden iyileştirici ve olumlu etkiye sahip olmakla birlikte kötü ve negatif enerjiyi atmanızı sağlar. Bu taştan üretilen takı ve aksesuarla, erkek ve kadınların kullanabildiği aksesuarlardır.

Kendisine özgü lila ve mor tonlarına sahip olması sayesinde her tasarımda eşsiz bir güzellik ortaya koyar. Özellikle yüzük tasarımlarında eşsiz bir estetik ortaya koymakla birlikte kategorimiz içerisinde bu ürünler sizlere gümüş ya da altın kaplama olarak sunulmaktadır. Eğer taşın faydalarından maksimum düzeyde faydalanmak istiyorsanız bileklik tasarımlarını tercih ederek sürekli temas hainde olabilirsiniz.
Ürün Etiketleri
tılsımlı yüzükler
el işi yüzük
ametist taşı yüzük
925 ayar gümüş yüzük
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