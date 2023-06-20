Stok Kodu: DUA703 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Necef Taşı Ağırlık: 16,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İhlas Suresi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Sürekli bir şekilde İhlas Suresi okuyan müminlere cennet vacib olmaktadır. İhlas Suresinin faziletleri hadislerde de belirtilmiştir. Bu sure akşamları ve sabahları okunabilir. Okunması halinde de insanların sıkıntılardan ve belalardan korunacağı bildirilmiştir.



Akşamları eve girerken İhlas Suresi okumak kişilerin evlerine yoksulluk girmesine engel olacaktır. Arefe gününde okunan İhlas Suresi, hayırlı faziletler arasında yer almaktadır. Arefe günü İhlas Suresi okuyan kişilerin günahlarının affedileceği bildirilmiştir.



Cuma Namazı esnasında İhlas Suresi okumak kişilerin kazalardan ve belalardan korunmasına yardımcı olacaktır. İhlas Suresini düzenli olarak okuyan kişilere cennetten köşk hediye edileceği söylenmiştir.

İhlâs sûresini [Kul hüvellahü ehad...] okumanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:



(İhlâs sûresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari]



(On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.) [İ. Ahmed]



(Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.) [Tirmizi]



(Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]



(Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Bezzar]



(Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.) [Tirmizi]



(Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.) [T.Kurtubi]



(İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.) [Nesai]



(Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.) [İ. Neccar]



(Arefe günü, [Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]



(Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.) [Râfi’î]



(Cuma namazından sonra, yedi kere İhlâs ve Muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.) [İbni Sünni]



(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.) [İbni Abdilber]



(Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs sûresini okuyan, katilini affederek ölen.) [Berika]



(Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs sûresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.) [Beyheki]



(50 defa İhlâs sûresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [Darimi]



(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.) [Bezzar]



(Cuma namazından sonra yedişer defa İhlâs, Felak ve Nas sûrelerini okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.) [İbni Sünni]

Not: Yukarıdaki hadis-i şerifler, şartsız bildirilmiştir. Şartsız bildirilen bir ibadetin kabul olması için bazı şartlar vardır:

1- Müslüman olmak,

2- İtikadı düzgün olmak, bid’at ehli olmamak,

3- Haramlardan, günahlardan kaçmak gerekir. Mesela namaz kılmamak büyük günahtır.

Üç defa İhlas sûresini okuyan, Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Bir defa Yasin-i şerif okuyan da on defa Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Kur'an-ı kerimi okuyan da hatim sevabına kavuşur. Hatim sevabı başka, hatmetmiş gibi sevaba kavuşmak başkadır.





Necef Taşı



Necef Taşı; dağ kristali ya da kaya kristali olarak bilinir. Kristal kuvars taşının şeffaf ve saydam halinde olan doğal taşıtır. Camsı parlak görünümünün yanı sıra renksiz ve ya da farklı renklerin karışımı ile dağlarda bulunabilen taştır. Taşın içerisinde ufak boşluklar ve karbondioksit ya da su diyebileceğimiz oluşumlar vardır. Bu nedenle de taş görünümü sallantılı bir görünüme sahiptir. Çünkü taş hareket ettikçe karbondioksit ya da su bu boşluklar arasında gezinir.



Özel yapısı sayesinde oldukça farklı bir görünüm sunan necef taşının, faydaları ve özellikleri de kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Sonsuzluk taşı olması sebebi ile tüm kötü duyguları içine hapsederek size huzur, mutluluk ve stressiz bir yaşam standardı sunar.



Necef Mucizevi Taşı Özellikleri



Doğanın gizli ve sonsuz gücü olarak bilinen necef taşı, size gerek ruhsal gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak birçok farklı olumlu etki sunar. Sindirim, kan dolaşımı, kalp, ve beyin sistemi sağlığını korumak ve iyileştirmekle birlikte hafızayı güçlendirir ve vücudunuzdaki olumsuz tüm enerjilerin uzaklaşmasını sağlar.



Bedeninizde fazla toksinlerin atılmasını sağlarken erken yaşlanmanın da önüne geçtiği bilinen etkili ve son derece güçlü bir taştır. Necef taşı; birçok süs ve hediyelik eşyada kullanıldığı gibi yüzük, bileklik, kolye, küpe ve tesbih gibi kadın ve erkeklerin vazgeçemediği aksesuarların tasarımından da %100 doğal hali ile kullanılmaktadır.