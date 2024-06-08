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Çakra taşı kolyeleri, her bir çakrayı temsil eden farklı renklerdeki taşlarla süslenmiş olabilir. Kolye, bedenin enerji akışını dengelemeye ve çakralar arasındaki uyumu sağlamaya yardımcı olabilir. Bu kolyeler, giyildiklerinde enerji merkezlerini dengelemeye ve ruhsal uyumu artırmaya yardımcı olabilir.