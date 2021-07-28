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Doğal Onix ve Hematit Taşlı Bileklik

Ürün Kodu : HVN9964
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Onix ve Hematit Taşlı Bileklik Bu ürünü sitemizden ister kredi kartı isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz. Bu Ürün size Faturalı ve Sertifikalı gönderilmektedir.
Hediyesi :
1.626,00 TL
Havale Fiyatı : 1.544,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HVN9964
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Doğal Onix ve Hematit Taşlı
Ağırlık:
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Doğal Onix ve Hematit Taşlı Bileklik
  • Onix  ve Hematit doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.
  • Kullanılan metal parçalar bujiteridir.
  • Lastikli  yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.
HEMATİT
          Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı.  18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.
  • Kan akışını düzenleyici olarak kullanılırdı.
  • İnce bağırsakta demir emilimini uyarır.
  • Herkesin kullanımına uygun değildir.
  • Kararlı olmayı sağlar.
  • Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır.
  • Negatif enerji toplar.
ONİKS
Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen " Onux " kelimesinden gelir.  Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. 
  • Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır. 
  • Sorumluluk sahibi olmayı sağlar.
  • Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  • Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir. 
  • Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  • Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  • Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  • Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir
Ürün Etiketleri
bileklik
doğaltaş bileklik
onix taşı
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