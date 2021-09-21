 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Doğal Sitrin Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1208
Öne Çıkan Bilgiler
Sitrin, sitrin kuvarsı veya sitrin topazı olarak da anılan, amber renginde bir değerli taştır. Sarı renginden dolayı doğal taşı kullanan kişinin yaşamını parlak ışık enerjisiyle neşe doldurur. Bu nedenle yüzüklerde çok sık kullanılan Sitrin taşını Osmanlıpazar sizler için el işçiliği gümüş ile birleştirerek yüzük haline getirdi. En uygun fiyatlara Sitrin yüzükler Osmanlıpazar.com'da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
3.966,00 TL
Havale Fiyatı : 3.767,70 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1208
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Sitrin Taşı
Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Sitrin Taşı

Sitrin Taşı, sarı renkte kuvars grubu doğal taşlar arasında yer alır. Demir yönünden son derece zengin olan sitrin, sarı rengini de içerisindeki demir mineralinden almıştır. Bu nedenle de şık ve estetik görünümünün altında ciddi bir sağlığa fayda gösteren potansiyeli mevcuttur. Çünkü içerisindeki zengin demir sayesinde sağlığınıza birçok fayda sağlayan taştır.

Tüccar taşı olarak da bilinir ve yanında taşıyan kişiye bereket getirdiği bilinmektedir. Demir mineralinin yanı sıra oksijen, silisyum, sodyum, kalsiyum, lityum ve magnezyum gibi sağlığınıza iyi gelecek mineraller içerir. Uzun süreli kullanım için düzenli olarak toprağa gömerek temizlediğiniz takdirde kullanım süresi daha uzun, faydaları daha fazla olacaktır.

Sitrin Taşı Özellikleri

Sitrin taşı kategorimizde tamamen doğal olarak üretilmiş özel tasarım olan kolye, küpe, yüzük, bileklik ve tesbih tasarımları mevcuttur. Bu modeller arasından kendiniz için eşsiz tercihler yapabileceğiniz gibi aynı zamanda sizin için değerli olan kadın ve erkek sevdiklerinize de isabetli ve şık tercihler yapabilirsiniz.

Temas ettiğiniz halde size mutluluk ve neşe veren sitrin taşı, bulunduğunuz ortamda bulunan radyasyonu temizleyen bir taştır. Kötü alışkanlık ve bağımlılıklarınızdan kurtulmanızı sağlarken aynı zamanda üzerinizdeki kötü enerjiyi atarak etrafa pozitif bakış açısı ile bakmanızı sağlar. Sindirim ve dolaşım sistemi sağlığına birebir iyi gelen sitrin taşı, aynı zamanda kadınların menopoz dönemi sorunlarına da birebir iyi geldiği bilinen değerli ve sağlıklı taştır.

Ürün Etiketleri
gümüş yüzük erkek
sitrin yüzük erkek
925 ayar gümüş
925 ayar gümüş yüzük
sitrin yüzük kadın
sitrin taşlı yüzük
kadın yüzük
kadın yüzük gümüş
doğaltaşlı yüzük
sitrin taşı
sitrin yüzük
Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.