Rahim



Bağışlayan esirgeyen.

Ahirette yalnız mü'minlere rahmet eden, günahlarını bağışlayan.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O Rahmân'dır ve Rahim'dir" (Fatiha, 3) "O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir." (Haşr, 22)

Cennette bize cemalini Rahim sıfatının tecellisi ile gösterecektir. Bu muazzam isminden ve onun tecellisinden iman etmeyen ve imandan mahrum olarak bu dünyadan göçenler istifa edemiyeceklerdir. Besmelede ve Fatiha'da her zaman bu isimler sayesinde Cenab-ı Hak'tan rahmet ve merhamet istemekteyiz.

Kur'an-ı Kerim'in 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı anlamına gelen "gafur" sıfatı ile birlikte olmak üzere "rahim" sıfatı kullanılmıştır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu gösterir. Dört ayettede "erhamü'r-rahimin (merhametlilerin en merhametlisi)" tamlaması kullanılmıştır.

Tenbih : Kul gücü yettiği kadar muhtaç durumda olan kimselerin ihtiyacını karşılamalı, yanında ve memleketinde ihtiyacını karşılamadığı hiç bir fakir bırakmamalı. Muhtaçların ihtiyaçlarını ya para ile ya da nüfuzu ile veyahut hayra delâlet etmekle, daha olmazsa zengin ve söz sahibi olan kişilere başvurmak suretiyle karşılamalıdır. Bu saydıklarımızdan aciz olursa, o zaman ona hayırlı dualar yapmak suretiyle onun hüzün ve kederini paylaşmalıdır.

Havas ve Esrarı

Her kim Er-Rahim ism-i şerifini, her farz namazdan sonra "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek okursa; gaflet ve unutkanlıktan, gönül pekliğinden emin olur.

Bir kimse Er-Rahim ism-i şerifini, sabah namazından sonra "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek okursa; bütün yaratılanlar o kimseye merhamet eder.

Herkes tarafından makbul ve muteber olmak için "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek 258 kere okunup dua edilir.

Er-Rahim ism-i şerifini, her gün "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek 100 kere okuyanın kalbi yumuşar, şefkat sahibi olur.

Er-Rahim ism-i şerif yazılır, üzerine su konulur ve o su herhangi bir ağacın köküne dökülürse o ağacın meyveleri bereketli olur.

Er-Rahim ism-i şerifi yazılır, suya konur ve sudan kime içilirse; onu yazana müştak olur. Talip ve matlup olan kişilerin ve annelerinin isimleri yazılır ve gereken kişiye bu su içirilirse, o kişi kendisine müştak olur. Onsuz duramaz. Bunu ancak caiz ve helal olanlar için yapmak lazım.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir. İmam Caferi Sadık (a.s) rivayet edilir ki; " Zalim bir hakim karşısına suç işlediği gerekçesi ile tutuklanan bir kişi çıkarılmıştır. İmam Caferi Sadık (a.s) O şahsa " akik kolye yetiştirin” diye emir buyurur. O şahsa akik yüzük ulaştırıldı ve parmağına takıldı. O kişi tutuklanmaktan kurtuldu. 66 Hilyet-ül Muttagin sayfa; 16