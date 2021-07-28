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Orjinal Zümrüt Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük - M2

Ürün Kodu : OSM266
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal ZÜMRÜT yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.453,00 TL
Havale Fiyatı : 4.230,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM266
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Zümrüt Taşlı
Ağırlık:13,55 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

ZÜMRÜT TAŞININ ÖZELLİKLERİ VE VÜCUDA YARARLARI

 

Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan Zümrütler mitlerin ve efsanelerin taşıdır. Geçmişte Şeytanın Cennet'ten kovulurken alnından düşen taşın ve Kutsal Kader'deki taşın da Zümrüt olduğu söylenir. 

Renginin yeşil olması nedeniyle bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı. Bağışıklık sistemi,sinir sistemi, kalp, ciğer ve böbreği kuvvetlendirdiği bilinir.Beden-ruh-zihin için tonik vazifesi görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır unsurlarını içerir. Zümrüt'e kimi yerlerde "Koşulsuz Aşk Taşı" da denmektedir. Sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi armağan olarak görülür. Bazı İslam ülkelerinde Zümrüt'ün var olan koruyucu tılsım gücünü bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildiğine de rastlanmıştır. Koç, boğa ve ikizler burçlarının taşıdır. 
 
Yararları
 
  1. Güven, huzur, sükun, ahenk, uyum sağlar.
  2. Karşılıklı sevgiyi besler.
  3. Evlilikte sadakati artırır.
  4. Kalp hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.
  5. Kan dolaşımını düzenler.
  6. Böbrek hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.
  7. Kanı temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Ürün Etiketleri
zümrüt taşı
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